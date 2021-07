Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès, survenu Mardi 29 Juin 2021, du regretté Jiddou Ould Haiba, Vice-Président de la Fédération des Services.

Par la disparition du regretté Jiddou Ould Haiba, l’expertise nationale, la mtn Fédération des Services et la Mauritanie tout entière perdent un trésor d’humilité, de savoir faire et de sagesse.

A cette douloureuse occasion, Monsieur Mohamed Waled, Président de la Fédération des Services, le personnel et l’ensemble des adhérents de la Fédération présentent leurs condoléances les plus attristées au peuple Mauritanien et particulièrement à la famille du défunt.

Que Dieu l’accueille en son saint paradis.