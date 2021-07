La députée Kadidata Malick Diallo face à la presse ce jeudi 1er juillet à 17h

Madame Kadiata Malick Diallo, députée à l’Assemblée Nationale tiendra ce jeudi 1er juillet 21, dans l’après-midi, une conférence de presse à son ancien siège de campagne, situé à l’ilot L, près de l’ancien siège des Femmes du parti Tawassoul.

Selon des sources proches de cette icône de l’arène politique mauritanienne, connue pour sa verve, elle pourrait évoquer plusieurs questions de la vie nationale, en particulier « le recul des libertés », et probablement la recrudescence de la violence urbaine et la cherté de la vie avec des prix qui ne cessent de s’envoler sans que les pouvoirs publics ne parviennent à éradiquer cette spirale enclenchée depuis le début du mois béni du Ramadan. Elle pourrait aussi évoquer l’arrestation et la détention depuis quelques jours de l’ancien président de la République, Ould Abdel Aziz...

Il faut rappeler que les autorités avaient interdit une manifestation que la députée avait voulu organiser à la maison des jeunes, il y a quelques mois.

La presse nationale et internationale est invitée à prendre part à cette importante conférence de presse.