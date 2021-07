Vient de paraître…

« Elhadj Mahmoudou Bâ fondateur d’Al-Falah, marabout et combattant contre l’ignorance et l’analphabétisme », L’Harmattan, Paris, 2021.

Alors âgé de 16 ans, Mahmoud Ba part à pied à la Mekke en 1924. Après quinze années d’études prolifiques, il en revient Hadj et fonde, deux ans plus tard dans son village natal de Djéol (Gorgol), le mouvement pédagogique Al-Falah (le Salut).Combattre l’ignorance et l’analphabétisme, rendre à l’Afrique tout le potentiel de libération sociale porté par notre sainte religion, un tel djihad ne pouvait que le mettre en porte-à-faux des menées conjointes des colons occidentaux et des religieux locaux corrompus, notamment tooroodo dont il n’est pas membre, qui s’employaient à maintenir le peuple en servitude.

Répondant à l’appel du président Mokhtar ould Daddah, il accepte en 1962 de prendre en charge la modernisation de l’enseignement mauritanien, au titre d’inspecteur général de l’Enseignement arabe, en cumul avec la direction de ses écoles implantées dans plus de quarante pays de l’AOF. C’est donc surtout grâce à lui que la Mauritanie va se singulariser par son bilinguisme où la compréhension profonde de l’arabe sacral utilise la langue de Molière pour diffuser le message universel de l’islam en Afrique francophone et ailleurs. Le valeureux combattant pacifiste décède en 1978 à Nouakchott.

Natif lui aussi de Djéol, c’est auréolé d’un doctorat en anthropologie et sociologie du politique que Mamadou Samba Ly, l’auteur du présent ouvrage, retourne en Mauritanie l’année suivant le décès du maître. Un temps directeur du quotidien national « Chaab », il subira douloureusement les années de braise, quitte alors toutes fonctions au sein de l’administration mauritanienne et s’expatrie en France. Aujourd’hui retraité, il y vit toujours, entouré des siens.