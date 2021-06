Atelier de lancement du Projet Cash Ménagement de la SOMELEC

Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN/Palais des Congrès) a abrité ce mardi 29 juin, l’atelier de lancement du projet « Cash Ménagement » de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC), en présence de la tutelle, des représentants de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et de plusieurs dizaines de partenaires telles les banques, opérateurs de téléphonie, agences de transfert de fonds……

Ce projet a pour objectif de permettre à l’entreprise « de faire face aux défis de la modernisation et de l’amélioration du service à la clientèle, dans le cadre d’une innovation qui consiste à mettre à la disposition des abonnés les services modernes de monétique qui vont aider à désengorger les guichets des centres commerciaux, faciliter le paiement des factures et sécuriser les ressources financières de la société.

Ces moyens de paiement, qui sont monnaie courante dans tous les pays, permettront très prochainement aux clients d’acheter du crédit avant consommation (service pré payé).

Dans cette perspective, la SOMELEC fera appel à tous les acteurs du système financier et bancaire, aux opérateurs de téléphonie mobile ou les structures de transfert de fonds, notamment celles agrées à cet effet, pour un nouveau partenariat gagnant-gagnant, afin d’implémenter dans notre pays ce nouveau système de Cash Ménagement», explique le document de base de l’atelier.



Partenaires ciblés

Pour matérialiser cette nouvelle stratégie de modernisation, la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) cible un certain nombre de partenaires, «les services de sociétés spécialisées dans la conception, l’édition, le développement et la mise en œuvre de solutions informatiques et de télécommunications, de traitement en temps réel de transactions électroniques et monétiques sécurisées ».

Ainsi, cette nouvelle dynamique «permettra de créer et de développer en Mauritanie de nouvelles sociétés à valeur ajoutée, avec une création d’emplois et des revenus fiscaux pour l’Etat.

Les nouvelles sociétés ayant toute latitude de s’associer avec des partenaires plus expérimentés à l’étranger pour un transfert de compétences ».

Il sera exigé de ces entreprises un solide background dans le domaine de la gestion déléguée, « services à valeur ajoutée (techniques et opérationnels), la gestion des transactions de paiement, notamment le règlement des factures, la vente et la distribution d’informations à travers différents canaux, prestataires, commerçants, réseaux d’agences, Guichets Automatiques de Banques (GAB), TPE, Mobile et Internet ». En conformité avec la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partage (SCAPP), référentiel des politiques publiques et à l’Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 7 « relatif à l’accès de tous à une énergie fiable, viable et abordable, la SOMELEC s’est assignée le but d’une généralisation de l’accès à l’électricité à l’horizon 2030, avec un mix d’énergies renouvelables à hauteur d’au moins 50% ».

L’entreprise est dotée « d’un capital de 14 milliards MRO et à réalisé un chiffre d’affaires de 51 milliards MRO en 2020. Elle compte 325.000 clients, dont 321.000 abonnés de basse tension,

principales cibles des services attendus et 72 centres commerciaux.

La Somelec a vendu une énergie totale de 810 millions de kilo watts/heure en 2020. Sa capacité de production est de 244 mégawatts disponibles pour une

demande en pointe de 155MW».

AS