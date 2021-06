Le RNJ lance ses activités

Le Rassemblement national de la jeunesse a lancé officiellement ses activités, le dimanche 27 juin dans l’après-midi, à l’hôtel Nouakchott, sous le thème « Ensemble, bâtissons la Mauritanie ». Les membres et sympathisants de cette nouvelle organisation de jeunesse sont venus de tous les quartiers de la capitale, démontrant s’il en fallait que cette organisation reflète l’image d’une Mauritanie plurielle.

Ce fut l’occasion pour le président et le secrétaire général du RNJ de décliner les raisons et les objectifs de leur organisation. «Notre ambition est de donner une nouvelle image, de nouveaux horizons à la hauteur et aux ambitions multiples de notre chère patrie afin de l’accompagner vers une ère de modernité et d’un développement durable, vers un rapprochement des uns vers les autres », déclare Moulaye Youssouf Fall, président du RNJ. Poursuivant son propos, Il ajoute: « Nous partageons un bien cher en commun, La république islamique de Mauritanie, nous partageons une religion commune, l’Islam, une histoire commune que nul ne peut altérer ou oublier pour transmettre aux générations futures les bases d’un pays où il fait bon vivre, sans régionalisme ni tribalisme, ou chacun a un rôle prépondérant dans l’évolution de son pays ».

A l’endroit de la jeunesse, le président du RNJ, pense qu’elle doit oser, doit entreprendre, servir son pays, réaliser ses rêves à travers la culture, le sport, les études afin d’être un porte-drapeau honorable sur le sol national ou international. « L’heure est à l’unité nationale, au rassemblement, au Pardon, au Travail, pour ne pas réitérer les nombreuses erreurs du passé qui n’ont eu pour résultat que la mise de notre chère jeunesse au banc de notre société », a conclu le président du RNJ.

Le secrétaire général de l’organisation, M.Bâ Youssouf Ismaila a indiqué que le RNJ œuvrera pour la consolidation et le renforcement de l’unité nationale parce que « sans une unité nationale forte, pas de jeunesse forte et donc pas de Mauritanie forte ». Parlant de l’importance de la jeunesse pour le développement de son pays, M. Bâ signale que « le RNJ s’engage résolument à aider les pouvoirs publics à capitaliser ce potentiel». Et pour prouver l’engagement de son organisation, le secrétaire général du RNJ annonce l’organisation très prochaine de campagnes de sensibilisation et de formation des jeunes et des chefs de familles pour accompagner les efforts des pouvoirs publics dans cette croisade. Il rappelle enfin que si la jeunesse est un atout pour le développement, elle n’en demeure pas moins une arme à double tranchant qu’il faut manier avec prudence. Un message aux pouvoirs publics et aux acteurs politiques. Le RNJ donne rendez-vous aux membres et sympathisants pour les premières manifestations.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Ahmed Hamza ancien président de la CUN et actuel président de l’Alliance Française de Nouakchott, de Aminetou Mint Moctar, présidente de l’AFC et Maître Id Mohameden M’Bareck, député à l’Assemblée Nationale.