VISITE DU MINISTRE DU PÉTROLE, DES MINES ET DE L’ÉNERGIE À LA MINE DE TASIAST

Nouakchott le 28 juin 2021_ Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie a visité la mine de Tasiast pour témoigner son soutien à Kinross Gold Corporation (« Kinross ») dont la filiale Tasiast Mauritanie Limited SA (« TMLSA ») exploite la mine de Tasiast.

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Monsieur Abdessalem Ould Mohamed Saleh a effectué une visite de la mine de Tasiast du 25 au 27 juin 2021, accompagné d’une importante délégation.

Le Ministre a été accueilli à son arrivée sur le site par l’équipe de direction de TMLSA, comme du bureau régional de Kinross Afrique ainsi que du siège de Toronto

Au cours de cette visite, le Ministre a effectué un tour complet des opérations sur site et assisté à une coulée d’or. Il s’est ensuite entretenu avec les dirigeants de l’entreprise sur l’incendie regrettable survenu le 15 juin 2021 au niveau du broyeur semi – autogène, tout en réitérant la solidarité du gouvernement à Kinross et à TMLSA dans cette épreuve.

Le Ministre a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à faciliter toutes les formalités administratives requises pour la remise en état des équipements touchés par l’incendie. Il a en outre tenu des rencontres séparées avec les délégués du personnel ainsi qu’avec les cadres mauritaniens de l’entreprise.

Au cours de sa visite, les dirigeants de Kinross et de TMLSA, ont expliqué les circonstances de l’accident et ses conséquences, ainsi que les efforts entrepris par la compagnie pour évaluer les dommages, prendre les dispositions nécessaires et programmer la reprise des opérations. Les cadres dirigeants de l’entreprise ont aussi saisi cette opportunité pour mettre en exergue l’importance des investissements réalisés par Kinross en dix ans, afin de transformer Tasiast en une mine de classe mondiale. Les standards de la société en vue de garantir un environnement de travail sûr et sécurisé pour tous ses employés, visiteurs et partenaires, tout comme ses standards environnementaux répondant ou dépassant les exigences des normes et standards internationaux ont aussi été présentés au Ministre.

Concluant par une note positive cette visite du site minier de Tasiast, le Ministre a aussi affirmé :

« Je suis venu ici en visite à Tasiast, suite à l´incendie qui s’est déclaré dans l’usine principale, exprimer la solidarité du Gouvernement mauritanien vis à vis de Kinross, de Tasiast et exprimer également notre soutien pour tous les efforts que devra entreprendre la société afin que le travail reprenne dans les conditions normales.

Cela a été l´occasion pour moi de visiter Tasiast: j´ai visité la mine, les différentes installations, les départements de la société et discuté avec ceux qui y travaillent. C´est extrêmement enrichissant et j´ai naturellement eu beaucoup de fierté de voir ce qui se fait à Tasiast : la société opère clairement selon des normes internationales et c´est une mine de classe mondiale.

J´ai été très satisfait aussi en particulier, de voir l´effort qui est fait en matière de mauritanisation : 97% des 1284 employés de Tasiast sont mauritaniens. Les 2595 sous-traitants aussi : ce sont des mauritaniens pour leur grande majorité. J´ai pu voir avec fierté que la mine est gérée entièrement par des mauritaniens, du Directeur de la mine au plus petit employé, tous sont mauritaniens. C’est pour moi une énorme source de fierté. »

FIN