Visite du ministre des Mines à Tasiast: une occasion de mettre en lumière la bonne entente 

Après avoir affirmé mi-juin son soutien à l’opérateur minier canadien, le ministre du Pétrole, de l’énergie et des mines, Monsieur Abdessalem Ould Mohamed Saleh, a visité entre le 25 et le 27 juin le site de Tasiast suite à l’incendie qui s’y est déclaré dans la nuit du 15 au 16 juin. Une nouvelle démonstration de la bonne entente qui unit désormais les deux parties.

Le protocole déployé à l’occasion de la visite ministérielle en a dit long sur l’enjeu des bonnes relations entre le gouvernement et Kinross, dont la filiale TMSLA exploite le site de Tasiast. De fait, la délégation menée par Abdessalam Ould Mohamed Saleh a été accueillie en grande pompe par les représentants de Kinross et de sa filiale mauritanienne TMLSA. Pour l’occasion, plusieurs dirigeants établis au siège de Toronto et au bureau régional de Kinross Afrique avaient fait le déplacement afin de se tenir aux côtés de l’équipe de direction du site de Tasiast et du bureau de Nouakchott.

Venue faire le point sur la conduite de l’ensemble des opérations et évaluer les suites de l’incendie survenu au niveau du broyeur semi-autogène, la délégation a profité de ce déplacement pour réitérer sa solidarité à TMLSA, soulignant sa disponibilité pour faciliter toutes les formalités en vue de la remise en état des équipements touchés. Une nouvelle occasion de mettre en lumière la bonne entente qui unit les deux parties et l’importance des bonnes performances de TMSLA pour l’économie mauritanienne. « Le groupe Kinross fait partie des premiers producteurs d’or mondiaux, tout comme des premières entreprises qui ont considéré notre pays, la Mauritanie, comme une destination privilégiée d’investissement. Il est rassurant de voir aussi aujourd’hui en visitant Tasiast, que sa réputation de mine de classe mondiale correspond à une réalité effective », a ainsi déclaré le ministre. Ce dernier en a profité pour féliciter TMLSA pour la mauritanisation des équipes, avec « 1200 employés qui travaillent à Tasiast avec des niveaux de qualification si élevés ».

Une mine de classe mondiale

De leur côté, les dirigeants de Kinross et de TMLSA ont mis en exergue l’importance des investissements réalisés sur ce site. Depuis 2010, année d’acquisition de cette mine, le géant canadien a injecté 2,8Md USD dans ses installations de production. Une démarche qui lui a permis de porter les capacités quotidiennes de traitement de la mine de 8 000 tonnes de minerais à 16 000 actuellement. Avec le projet 24k, cette capacité extractive atteindra 24 000 tonnes d’ici la mi-2023, grâce à un investissement supplémentaire de 150 M USD. Les représentants de la société minière ont aussi profité de cette visite pour détailler les normes et standards mis en œuvre en matière de Sécurité au travail afin de garantir un environnement de travail sûr et sécurisé.

Si TMLSA peut se targuer de ses investissements, c’est aussi sa solidité financière qui lui a permis de résister à l’onde de choc de la crise du Covid et de relativiser l’impact de l’incendie qui a frappé son site minier, avec des prévisions de production revues à la baisse uniquement pour 2021 (2,1 millions équivalent onces d’or, contre 2,4 millions initialement prévus). Alors que son chiffre d’affaires s’élève à 718 millions de dollars en 2020, tiré par le cours élevé de l’or et une production en augmentation de 4% sur un an, TMLSA bénéficie de perspectives prometteuses sur fond de projet d’extension et de climat apaisé avec le gouvernement. Après des années de crispations, les relations entre les deux parties ont en effet pris un nouveau tournant suite à l’accord renégocié en juin 2020, maximisant pour le pays les recettes tirées de l’exploitation de ses ressources et offrant à Kinross une nouvelle licence d’exploitation minière pour Tasiast Sud.

Ben Abdalla