Femme Vecteur RED 5 : Communiqué

La marche incessante vers la mort, accentuée par 1’insécurité agissante aux relents criminels, définit assez bien le calvaire de la femme/fille mauritanienne ces dernières années. Vous 1’aurez compris, le DANGER est manifeste.

Etre entendu est un vrai défi en République Islamique de Mauritanie; car malheureusement, à chacun son oreille interne, son entendement et sa perception. Tous ces changements se déclinent à 1’aune des préjugés qui ont nourri notre construction sociale et notre environnement de vie et de partage. Notre milieu de socialisation primaire et secondaire s’y disputent.

« Ina Laha maa sabirin » (Dieu est avec les patients), nous rappelle notre sainte religion !

Voilà pourquoi la société civile mauritanienne persévêre depuis plus de deux décennies et que la Dynamique Femme Vecteur RED (Résilience Épanouissement et Développement) s’inscrit aussi dans cette logique, en y apportant sa touche d’approches novatrices, de regards neufs tout en contextualisant l’ensemble à nos réalités, pour un plaidoyer impactant.

Femme Vecteur RED s’assure de joindre la réflexion à l’action pour etre sure d’etre entendue par une approche/terrain qui s’éloigne des standards. Ainsi, les chemins de sensibilisation” et / ou de ’communication” classique dans un canevas statique ont certainement eu leur temps ; mais ce que propose notre équipe aujourd’hui est au-delà de l’implication, c’est le de « se sentir » totalement concerné de tous, quand il s’agit de la cause des femmes et des filles. C’est le principe le plus ancré de l’appropriation de la cause des droits humains ; celle des femmes en particulier, quel que soit le profil socioprofessionnel ou catégorie sociale à laquelle on s’identifie. Le message est clair : ‹ c’est ta cau.se et tu peux y apporter un plus »!

Voilà pourquoi ce nouveau projet de notre Dynamique qui s’intitule Dimension Femme, au Musée des Humanités Numériques, rassemble un groupe hétêroclite de profils qui, habituellement, ne sont jamais pris en compte dans un plaidoyer autour des Droits Humains, sinon que dans sa phase ’folklorique” pour rameuter du monde.

En à peine 24 heures, plus de 200 partages sans avoir à écrire un seul mot, ni à utiliser un seul émoticone, encore moins à répondre à une seule question, pour une opération de terrain qui a durê environ une demi-heure, et un travail en amont d’une vingtaine de minutes, et ce, Grace à l’activisme créatif autour d’un tableau qu’on a nommé ATON SERVICE; lequel se déroule autour de l’assemblée nationale ou ’repose” encore aujourd’hui, le Projet de Loi Contre les Violences Faites aux Femmes et aux Filles après moult reformes et éjections pour, à défaut de dénoncer une certaine inertie de nos parlementaires, devrait au moins interpeler ces derniers.

Pour ceux qui se demandent ce que c’est : L’activisme créatif est une posture d’un individu mu par l’indignation et qui s’investit dans le champ social pour trouver des solutions innovantes Telle est la définition que Femme Vecteur RED en donne.

Communiquer autrement est notre credo. Voilà pourquoi, malgré l’effervescence suscitée au sein de la population réelle et virtuelle, nous avons décidé d’avoir un temps d’absence de réactivité, pour susciter la controverse, et ainsi laisser à chacun user de sa faculté d’interprétation.

# Équipe Femme Vecteur RED