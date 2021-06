L’ambassadeur Sidi Mohamed ould Sidaty au G5 Sahel

L’ambassadeur Sidi Mohamed ould Sidaty, après vingt ans de bons et loyaux services dans l’administration notamment aux affaires étrangères, à posé ses valises le vendredi passé (25 juin), au siège du G5 Sahel à Nouakchott. Il a été nommé sur proposition de l’État Mauritanien au poste de conseiller diplomatique et politique de l’organisation.

Il mettra à profit son expertise, son savoir et son expérience de diplomate chevronné pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation dans le cadre d'une approche diplomatique en faveur de la sécurité et du développement au Sahel.

Rappelons que l’ambassadeur a occupé des postes stratégiques de diplomatie multilatérale et bilatérale (délégué permanent près de l’UNESCO, chef de mission en Gambie et Côte d'ivoire) et chargé de mission dans l’administration centrale des affaires étrangères.

Au cours de son séjour en Côte d’Ivoire pendant la guerre qui a divisé ce pays, Sidi Mohamed s’est beaucoup démené pour assurer la sécurité des mauritaniens et de leurs biens. Avec le succès que l’on sait.

L’ambassadeur est écrivain. Il est l’auteur de quatre ouvrages sur la diplomatie et la lutte contre le terrorisme.