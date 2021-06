FNP: La section Sud enterre la crise

Traversée par une crise profonde depuis quelques semaines, la section Sud de la Fédération nationale des pêches (FNP), qui devait élire un nouveau bureau, a finalement pu se mettre d’accord. Ses divergences, qui portaient essentiellement sur la composition du coll électoral, ont été dépassées grâce aux efforts des émissaires de la FNP qui ont réussi à trouver un terrain d’entente et éviter des déchirements préjudiciables à la bonne marche du secteur.

> Sous la houlette du président de la FNP, de son secrétaire général et de Guemine Ould Cheiguer (membre du bureau), une réunion s’est tenue ce samedi 26 juin au siège du patronat. Un mémorandum d’entente a été signée entre les deux parties. Le comité des usiniers et exportateurs de la section Sud obtiendra la poste de secrétaire général, de premier, de troisième et de cinquième vice-présidents ainsi que celui de trésorier dans le futur bureau. L’autre camp, dont le chef de file est Sidi ould Ely El Kory qui a joué un grand rôle dans le rapprochement des points de vue, obtient, lui, le poste de président, deuxième et quatrième vice-présidents.

Le reste du bureau sera pourvu selon la représentation de chaque camp: 66% pour le comité des usiniers et 34% pour les autres.