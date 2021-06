APP démarre sa campagne de réimplantation

L’Alliance Populaire Progressiste (APP) que préside Messaoud Boulkheir a lancé, ce 25 juin sa campagne de réimplantation sur toute l’étendue du territoire national.

Selon des sources du parti, des commissions régionales constituées à cette occasion ont été envoyées à l’intérieur du pays pour superviser les opérations.

Au siège, où s’est rendu le reporter du Calame, les emplettes des missions étaient disposées dans la salle de réunion. On y trouve des cartes et des guides d’implantation. Quelques militants étaient installés sous de grades tentes dressées dans la cour du siège central du parti, situé à la SOCOGIM Tevragh Zeina. « Toutes les dispositions ont été prises pour le succès de cette campagne », a déclaré au Calame, le premier secrétaire général adjoint Abderrahmane Ould Mahmoud. En effet, ajoute-t-il, un séminaire de formation a été organisé au profit des coordinateurs régionaux et départementaux, il y a quelques jours, et une fois sur place, ils tiendront des réunions de sensibilisation avec les structures locales avant de commencer les opérations d’adhésions ».

Interrogé sur les attentes de son parti par rapport à cette campagne qui intervient après plusieurs reports, le secrétaire général adjoint explique que « l’objectif n’est pas la quantité mais la qualité des adhérents, nous ciblons des militants convaincus par le projet de société que défend notre parti, nous n’avons pas besoin de collectionner des listes pléthoriques de gens sans conviction et qui vous quittent à la première occasion ».

La campagne d’adhésion durera un mois et sera suivi par le congrès du parti. « Nous espérons que la saison des pluies n’entravera pas les opérations », a souhaité Ould Mahmoud.

Rappelons que les dernières campagnes de réimplantation d’APP ont été plusieurs fois reportées à cause des élections municipales, législatives et régionales et la pandémie de la COVID 19.