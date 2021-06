Mhaîjiratt: Réception d'une citerne offerte par l’UE et le BIT

Les populations de Mhaîjiratt, confrontées à des problèmes cruels d'eau potable vont désormais étancher leur soif.

La commune de Mhaijiratt vient d'acquérir une citerne destinée à approvisionner les populations des différents quartiers et villages de la commune,en cette denrée précieuse. L'événement a été fêté en grande pompe par les populations. Ce mercredi 23 juin, sous la supervision du Hakem de Benichaab, Ba Aliou Abderrahmane en présence des autorités locales et sécuritaires, des responsables de la Fédération nationale des pêches, s'est déroulée une sympathique cérémonie de réception de la citerne.

Auparavant, le point focal du BIT (Bureau International du Travail) en Mauritanie Federico Barroeta et la maire de Mhaîjiratt Mme Bourane Mint Ahmed Bouya ont signé la convention de remise de la citerne, don du projet Promo pêche financé par l’Union Européenne (UE) à travers le BIT. Occasion saisie par Mme Bourane Mint Ahmed Bouya de remercier l'union européenne, le BIT et les pouvoirs publics pour l'acquisition de cette citerne qui va résoudre un épineux problème auquel sont confrontées les populations. Après s'être félicitée de l'acquisition de cet outil, elle en a promis un bon usage.

Pour Barroeta, "la remise de ce don constitue un premier pas en direction des populations après des formations en épargne/crédit et valorisation d'entreprise. Il a rappelé qu'il est important de construire à Mhaijiratt un point de débarquement, demande spécifique pour l'édification d'une infrastructure sociale. Barroeta a exhorté les populations à s’impliquer davantage pour une gestion durable de cet outil et à faire de leur localité un pôle de développement entre Nouakchott et Nouadhibou. "Il est important de rendre service aux populations et également de mettre en œuvre un partenariat pour réoccuper les populations locales et mettre en place un programme de développement spécifique.

De son côté, Jorge Valiente Izquierdo le chargé de programme emploi et formation professionnelle Equipe économique et sociale à la Délégation de l'union Européenne en Mauritanie, s'est réjoui de constater la concrétisation des attentes des populations, soulignant les efforts consentis par toutes les parties. Réitérant l'appui de l'UE à travers le BIT, Jorge a fait remarquer que ce don va entraîner un changement pour la population qui pourra mieux vivre et profiter des ressources abondantes.

Plusieurs orateurs se sont relayés à la tribune pour saluer l'acquisition de cette citerne .