Nouakchott: la Somagaz ouvre 18 points de vente de bouteilles de gaz à des prix réduits

La Somagaz a annoncé dimanche 25 avril l’ouverture à Nouakchott de 18 points de vente de bouteilles de gaz à des prix réduits.

Le ministre du pétrole, des mines et de l’énergie, Abdesselam Ould Mohamed Saleh, a supervisé, dimanche au quartier Tarhil, dans la moughataa de Riyadh, en compagnie du ministre des Affaires islamiques et de l’enseignement originel, Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, le démarrage de l’opération vente du gaz à des prix réduits, et ce pour appuyer le pouvoir d’achat des citoyens tout au long du mois du ramadan, a constaté un journaliste de l’Agence mauritanienne d’Information (AMI).

Les prix sont ainsi fixés : 270 ouguiyas nouvelles pour la bombonne de gaz de 12 kg, 130 MRU pour la bonbonne de 6 kg et 60 MRU ouguiyas pour la bonbonne de 3 kg.

"La SOMAGAZ a voulu accompagner les grandes facilitations décidées par l’Etat en tant que nouvelle orientation, notamment lors des saisons qui exigent davantage de dépenses de la part des populations", explique son directeur général, Cheikh Ahmed Ould Zahaf.