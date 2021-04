La SNIM augmente les salaires et gratifie ses employés

Ce jeudi 23 avril, le Conseil d’administration de la société nationale industrielle et minière (SNIM) a approuvé une augmentation générale des salaires de 10% à compter du 1er Mai 2021 à tous ses employés. Il a été également approuvée une gratification du personnel payable sur le salaire du mois d’avril. Ainsi, six Salaires de base sont octroyés aux Ouvriers. Cinq salaires de base reviennent aux Maîtrises. Et enfin 4,5 Salaires de base sont accordés aux Cadres.

En outre, le Conseil d’Administration a procédé à l’augmentation au choix de 10% de salaire de base pour 15% de l’effectif, dont 5% de promotions, en deux vagues (juillet et Septembre 20217. Il a été également décidé d’octroyer une nouvelle prime d’ un montant de 30.000 anciennes ouguiyas à tout employé revenant de son congé annuel, une augmentation de 20% de la prime d’assiduité, 20% également des primes mensuelles de rendement, un pourcentage identique pour les matériaux spéciaux de travail(outillage). Le conseil d’administration a par ailleurs décidé de consacrer 750 millions MRO à l’enveloppe sociale englobant les volets culturel, le sport, l’enseignement, la santé ainsi que les autres domaines de la vie des travailleurs et leurs familles. Le Conseil a décidé de régulariser la prise en charge de la dotation Ramadan 2021.

Enfin, le Conseil d’Administration a appelé les employés à se mobiliser davantage ‘’ pour la réalisation de nos objectifs de production 2021, pour renforcer les acquis et assurer la pérennité de notre Entreprise !’’