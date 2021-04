Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Réunion du Comité Exécutif de la FFRIM: Plusieurs décisions au menu

Le Comité Exécutif (CE) de la FFRIM a tenu une réunion ordinaire, le samedi 17 Avril, sous la présidence de son président, Ahmed ould Yahya qui a notamment fait une communication sur les participations de nos sélections nationales – toutes catégories confondues – aux différentes compétitions de la CAF. Et de se féliciter d’emblée, signale le communiqué rendu public à l’issue de la réunion, de la qualification de nos Mourabitounes à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021. « Cette deuxième qualification consécutive au plus prestigieux rendez-vous continental est le fruit d’un travail collectif de l’ensemble des acteurs du football mauritanien, joueurs, staff, supporters, journalistes et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce résultat ». Il s’est également réjoui de « l’appui continu des plus hautes autorités de l’État qui n’ont ménagé aucun effort afin de mettre les sélections nationales dans les meilleures conditions possibles ».

Le président de la FFRIM a par la suite rappelé que « tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre à la sélection nationale locale d’effectuer une préparation optimale à la Coupe panarabe de la FIFA, qui se déroulera au Qatar en Novembre et Décembre prochains ».Abordant le sujet des sélections nationales de petites catégories, le CE a salué la participation honorable des Mourabitounes juniors, en dépit d’une élimination au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations U-20, organisée pour la première fois en Mauritanie, en Février-Mars derniers.

Après avoir dressé le bilan des participations des équipes nationales de jeunes, le CE a pris les décisions suivantes : mettre fin aux fonctions des staffs des sélections nationales U-20 et U-17. Njoya Mauril Mezack et Oumar N’Diaye ont été virés pour « insuffisance de résultats » ; confier provisoirement la gestion des sélections nationales U-20 et U-17 à la Direction Technique Nationale (DTN) en attendant la nomination de nouveaux staffs ; lancer à cette fin et dans les meilleurs délais un appel à candidatures.

Le CE a en outre abordé la question de la participation de la Mauritanie au Championnat arabe de futsal, prévu du 20 au 30 Mai 2021 en Égypte. À cet effet, la FFRIM a décidé de nommer un nouveau staff technique en prélude de la mise sur pied d’une sélection nationale de futsal. On a pris acte, enfin, et s’est félicité de l’approbation par la FIFA des projets de la FFRIM au titre du cycle 2019-2022 du programme d’assistance financière de la FIFA, FORWARD 2.0.

L’un des principaux projets porte sur la réalisation d’un centre médicosportif propre à la FFRIM. Premier du genre en notre pays, il permettra à la Fédération « d’assurer la prise en charge et la médication », relève le communiqué, « des joueurs des équipes nationales et des clubs, avec un impact indéniable sur leur santé et performances ». Un autre projeta pour objectif l’extension et divers aménagements intérieurs du siège actuel de la FFRIM, pour une meilleure qualité d’usage, de confort et de services.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Super D2 : La LNF fait machine arrière

Rétropédalages ! Contre mauvaise fortune bon cœur, la Ligue Nationale de Football (LNF) est finalement revenue sur sa programmation controversée des 3èmeet 4èmejournée Super D2 . La structure en charge des compétitions avait établi les heures de convocation aux matches à 15h15 et coup d’envoi à 16h15. Suite à la demande « fort légitime » de neuf présidents de clubs (1) sur 14 (2), la LNF est revenue à de meilleurs sentiments.

« Après concertation avec la FFRIM, la LNF a le plaisir de donner une réponse favorable à votre requête », mentionne une correspondance adressée le jeudi15 Avril aux présidents des clubs. Les rencontres de la Super D2 se joueront donc après la rupture du jeûne. « Une autre programmation de la 3èmejournée de la Super D2 tenant compte de cette nouvelle donne vous parviendra incessamment », fait savoir la correspondance.

Les neuf présidents de clubs avaient demandé au président de la LNF, Pape Amghar Dieng, de revoir la programmation des 3èmeet 4èmejournées, motivant leur requête par l’impossibilité pour leurs clubs et pensionnaires de « remplir ces conditions durant le Ramadan où chacun cherche à jeûner sa journée avec sagesse et invocation d’Allah ». Et de faire prévaloir que « le Ramadan a des heures non compatibles avec l’exercice du football […] obliger à y jouer à des heures et moments inappropriés induit des conséquences néfastes, risques et perturbations ». Et de prier le président de la LNF de revenir sur sa décision, en fixant les heures de convocation et de rencontres après la coupure du jeûne.

(1) : Jeunesse Ksar, Souvara Riyad, Union Arafat, Entente FC,FC Oasis, AS Douanes, FC Nouakchott, Etoile Nouakchott, Etoile Arafat.

(2) : Cinq clubs n’avaient pas apposé leurs paraphes : Medina 3, FC Dar ElBarka, FC Deuz, Académie FFRIM et FC Alem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Super D 1 :la Garde et Concorde renouent avec la victoire, FC Nouadhibou déroule

L’ASC Garde renoue avec le succès après deux revers consécutifs contre Nouakchott King's (2-0) et FC Nouadhibou (2-0). Grâce à Ahmed Hamza et Yacine Mbeïd (doublé),les coéquipiers d’Ahmed Belkheïr ont disposé en match d’ouverture de la 13èmejournée de Jahe El Mina (3-1).Avec 12 pts (-6), l'As Garde Nationale remonte provisoirement à la sixième place.

Le champion en titre déroule et poursuit sa promenade de santé sur ses adversaires. Pour cette 13èmejournée, ce sont les Crocodiles du désert qui en ont fait les frais. Hemeya Tanjy (30’), Mohamed Soueïd « Capi » (42’) et Abdou M'bareck (45’) ont dynamité les cages de l’ASC Tidjikja. Avec désormais 34 points (+23), le FC Nouadhibou réconforte son fauteuil de leader (poule A), grâce à cette dixième victoire consécutive.

L'ASAC Concorde reprend quant à elle du poil de la bête après une série de deux revers consécutifs. Les Bleu et Blanc ont atomisé Inter FC (4-1). Grâce à un triplé retentissant du virevoltant Saïdou Amadou Barry dont l’un des buts est le plus rapide (8’’) du championnat mauritanien et un but d'Idrissa Thiam, l'ASAC Concorde a retrouvé son rang de dauphin du FC Nouadhibou, avec désormais 23 points (+8) qui lui permettent de valider sa participation aux play-offs.

Samedi 17 Avril en nocturne, Nouakchott King's et Trarza AC Médine se sont quittés sur un score nul et blanc (0-0), au stade Cheikha Boïdiya, lors de cette avant-dernière journée de la phase retour de la Super-D1. Un résultat nul qui ne change rien au classement de la poule B. Nouakchott king's compte 20 points (+4) et se cantonne toujours à la quatrième place. Trarza AC Médine est cinquième avec18 points (+3).

KFC valide son ticket, 3èmerevers de Tevragh Zeïna

Sur un chef d’œuvre de l’ancien transfuge de Tevragh Zeïna, Yeslim Marrekchi, le FC Sahel vient à bout sur la plus petite des marges de l’AS Armée. Avec ce deuxième succès de rang, le FC Sahel comptabilise 18 points (-4) et retrouve la quatrième place du classement. Dans la capitale du Gorgol, Kaédi FC enchaîne avec une seconde victoire consécutive à domicile et assure sa place aux play-offs. Les partenaires d’Oumar Thiam ont dominé l’ASC SNIM (2-1).

Avec désormais 21 points (+5) à cinq longueurs du leader FC Tevragh-Zeïna, les hommes de Pape Oumar Dème Darry reprennent la seconde place en attendant le match du Ksar, demain en déplacement face l'ASCKédia. De son côté,la Police renoue avec la victoire en battant 2-1 le FC Tevragh-Zeïna qui enregistre un troisième revers d’affilée. Pourtant l’attaquant malien Amara Bakhayoko avait ouvert la marque (49’) sur penalty pour TVZ. Puis Sidi Moulaye rétablissait la parité (65’) également sur penalty. Avant qu’Abdellahi Chekrane (76') ne donne enfin l’avantage à l'AS Police. Grâce à ce quatrième succès de la saison, les hommes de Babacar Diop « Ndiobo » gardent encore une chance de se qualifier pour les play-offs, en cas de victoire lors de la dernière journée contre Kaédi FC au Stade Cheikha Boïdiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Super Coupe de Mauritanie Futsal : FC Alem s’adjuge le trophée

Samedi 17 Avril, en nocturne à Atlantic (Tevragh Zeïna), FC Alem a remporté la Super Coupe de Mauritanie de futsal face au FC El Kelam de Nouadhibou. La victoire des partenaires de Dah Werzeque Ennewara s’est dessinée à l’épreuve fatidique des tirs au but (3-1).Les deux formations étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (3-3).

Le trophée a été remis au capitaine du FC Alem, Ahmed Mohamed ElKory, par le président de la FFRIM Ahmed ould Yahya, en présence de Pape Amghar Dieng, président de la LNF et d’un public restreint de férus. Une enveloppe financière de 150.000 MRU a été remise audit capitaine. La performance éblouissante de son équipe a été saluée par Abdel Haye ould Idoumou, président du département Futsal à la FFRIM. Sans manquer de relever la combativité d’El Kelam qui a « fait étalage de toute sa classe ».Abdel Haye a également mis en exergue l’esprit sportif qui a prévalu tout au long de la compétition, remerciant tous ceux qui ont contribué au succès de celle-ci. Et de féliciter la FFRIM, pour conclure, pour la prochaine participation de la sélection nationale au championnat arabe de Futsal qui se déroulera du 20 au 30 Mai prochain,en Égypte.

Championnat national de basket-ball : Étoile du Nord cartonne, Boghé dominateur

Le plancher de l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports de Nouakchott a vibré au cours du weekend dernier au rythme de la balle au panier. Pour le compte de la poule Sud, Nouakchott Magic prend le meilleur sur Teyarett Feu Lémir, sur la marque de 62-57.Au cours de la manche retour de cette troisième journée, les protégés de Mohamed Lemine Ould Kaba gonflés à bloc renouent avec le succès en s’imposant sur la marque de 62 points à 36.Large victoire également de Boghé à domicile face à Kaédi (70 points à 40).

Pour le compte de la Poule Nord, samedi 17Avril, le champion en titre Étoile du Nord n’a pas fait de détail en étrillant Zouérate (102 points à 26).Dur apprentissage dans l’élite de la formation de la cité minière ! Arafat BC emporte les gains de la victoire sur tapis vert face à Nouadhibou 20-00.En déplacement à Nouakchott, la formation de Nouadhibou ne s'est pas présentée à l'heure de la rencontre. Après un battement de 15’, le forfait a été constaté. En clôture dimanche, Étoile réédite son exploit en explosant à nouveau Zouérate sur la marque de 102 points à 48.Tandis que, dans la poule Sud, Boghé dispose encore de Kaédi, 63 à 22 points.