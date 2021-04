La Fondation Solidarité-BNM signe deux conventions de coopération avec les ministères de l’Education nationale et de la Santé pour la construction d’écoles et centres de soins

Le Président Directeur Général de la Banque Nationale de Mauritanie, Monsieur Mohamed Noueigued a signé, en sa qualité de Président de la Fondation Solidarité-BNM, deux conventions de coopération avec le Ministère de l’Education Nationale, la Formation Technique et de la Réforme d’une part, et le Ministère de la Santé le jeudi 15 avril 2021. ‘’Ces accords traduisent la volonté de la Fondation BNM d’accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du programme du président de la République, en particulier dans leurs objectifs relatifs à l’Education nationale et à la Santé publique’’, selon un communiqué publié à cette occasion.

S’agissant de l’Education, le partenariat s’inscrit en droite ligne de la vision du Programme du Président de la République en vue de promouvoir l’école républicaine comme un « creuset d’égalité, de cohésion et de mobilité sociale ». A cet effet, la Fondation BNM s’est proposée, en accord avec le Département de l’Education Nationale, de réaliser à titre pilote deux écoles dans les zones de Barkéol (Assaba) et de M’Bout (le Gorgol).

‘’En matière de santé, la Fondation envisage d’ériger deux postes de soins équipés dans les mêmes zones selon les normes retenues par le Ministère. Ces structures de soins seront construites près des écoles pilotes, dans le cadre du développement de la santé scolaire. Cette proximité traduit le souci d’en faire bénéficier les enseignants et les populations locales’’, ajoute le communiqué.

La Fondation BNM se réjouit de cette première expérience de synergie entre les deux grands secteurs de l’éducation et de la santé, qui illustre le partenariat public – privé, en termes de mutualisation et d’optimisation des ressources.

La disponibilité des pouvoirs publics et la confiance qu’ils inspirent ne peuvent qu’encourager la Fondation à aller de l’avant, dans son appui à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans les zones les plus précaires.

L’enveloppe globale destinée à la réalisation de ces projets s’élève à 30 000 000 MRU entièrement financée par la Fondation BNM.

En somme, la responsabilité sociale demeure toujours au cœur des préoccupations de la BNM d’où l’importance du rôle de la fondation. Après s’être tôt engagée au premier rang dans la lutte contre la pandémie de la Covid 19, là-voilà de retour pour accompagner les autorités du pays dans la concrétisation des engagements du président de la République.