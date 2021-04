Mattel lance le service 4G à Nouadhibou et offre le meilleur de l’Internet

Après le lancement réussi du service 4G à Nouakchott, Mattel a le plaisir d’informer sa chère clientèle que le service 4G est désormais disponible dans la ville de Nouadhibou.

En effet, Mattel a mobilisé tous ses moyens humains et techniques pour déployer une infrastructure 4G performante et de qualité dans la 2ème plus grande ville de la Mauritanie permettant ainsi de garantir la meilleure expérience client.

En plus de son infrastructure technique, Mattel fait bénéficier les habitants et les entreprises de Nouadhibou de son catalogue d’offres ayant la meilleure générosité sur le marché ainsi que d’un dispositif d’accompagnement du client comprenant un site web 4G dédiéwww.4gmattel.mr et un serviceclient maitrisant les spécificités de la 4G et disponible 24h/24.

Le lancement de la 4G à Nouadhibou dénote de l’importance accordée par Mattel à la capitale économique du pays et confirme le rôle joué par Mattel en tant qu’acteur privilégié du développement de la ville.

Après le lancement de son service 4G à Nouakchott et à Nouadhibou, Mattel poursuit sans relâche son programme de déploiement de la 4G dans le reste du pays confirmant ainsi son engagement à promouvoir le très haut débit en Mauritanie et à participer à l’essor de l’économie numérique du pays.

