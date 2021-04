Déclaration

Notre pays a, plus que jamais, besoin d’instaurer un consensus national pour promouvoir le changement, instaurer la justice sociale et combattre les prévaricateurs et tous ceux qui sont tentés de nuire à l'unité, à la sécurité et à la stabilité du pays.

Le pays souffre de multiples problèmes et fait face à d'énormes défis, qui ont conduit à des circonstances extrêmement graves pouvant l’exposer à l'un des deux scénarii suivants : soit les ennemis du changement et de la rupture avec la sinistre décennie nous ramènent à la case départ, soit le pays bascule dans le chaos et l'instabilité. Pour preuve, il suffit de revenir aux récentes tentatives, désespérées, du parrain, visant à tromper l'opinion publique et falsifier les faits, en s’essayant au rôle du « leader rédempteur » ...

Pour faire face à ces problèmes et défis, il y a lieu, tout d'abord, de s'éloigner des méthodes et pratiques du pouvoir précédent et de se débarrasser de tous ceux qui ont été impliqués dans ces méthodes et pratiques dévastatrices, toujours en place, et dont les promoteurs bénéficient, à un rythme soutenu, d’un regain de confiance…

Au moment où nousaspirons aux prochaines étapes dans la préparation du dialogue national en perspective, après que la Coordination des partis représentés au Parlement ait achevé ses contacts avec les forces politiques et les organisations de la société civile, nous exhortons le gouvernement à adopter, d'urgence, les règles de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et à rechercher des solutions promptes et appropriées aux problèmes quotidiens dont souffre le citoyen, des problèmes exacerbés par la pandémie du covid-19 et que le jeûne du Ramadan n’a fait qu’aggraver...

« Dis-leur : ‘‘Accomplissez de bonnes œuvres, Allah les observe, Lui et Son Messager ainsi que les croyants. Vous serez ramenés à Celui qui connait le mystère de l’invisible et du monde sensible. Il vous informera de ce que vous faisiez’’. » (Saint Coran, At-Tawbah 105).

Nouakchott, 06 Ramadan 1442 - 18 Avril 2021

Les partis signataires

L’Union des Forces du Progrès (UFP)

L’Union Nationale pour l'Alternance Démocratique (UNAD)

Le Parti Sawab

Le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD)