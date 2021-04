﻿Sebkha et El Mina : le règne absolu des gangs

Mois de pardon, de solidarité et de partage, le Ramadan semble aussi inspirer les agresseurs. Ainsi, depuis quelques jours, les populations de certains quartiers populeux, comme la Sebkha et même El Mina, sont confrontées à une nouvelle forme de violence.

En Effet, « des groupes de plus de 50 jeunes, et même parfois des enfants d’un âge relativement bas, organisés en bande, munis de couteaux, machettes, bâtons… circulent dans les rues à partir de 21 heures pour agresser tous ceux qu’ils croisent. Faites attention ». Cette mise en garde est largement partagée sur les réseaux sociaux.

Son auteur raconte des faits précis liés à une agression suivie de vol de téléphones portables et d’un montant de 6000MRU en argent liquide dans une demeure, déplorant vivement l’absence de réaction de la police, malgré des alertes répétées.