Communiqué

En marge de l'organisation d'un atelier de formation autour de l'assistance psychosociale des victimes au siège de SOS Esclaves à Atar, les autorités sécuritaires de la ville ont procédé à l'arrestation d'Aziza Mint Brahim (coordinatrice régionale de l'organisation), de Mohamed Ould Brahim (responsable régional de la communication) et de la victime Tarbe.

Nous, à SOS Esclaves tout en enregistrant et condamnant cet acte grave dont on ne connaît pas encore les raisons et qui vise à restreindre les libertés individuelles et collectives et à intimider nos activistes et nos militants, exprimons:

- Notre forte condamnation pour cet agissement arbitraire

- Notre demande aux autorités la libération immédiate des activistes et le respect des libertés individuelles et collectives garanties par la constitution et le droit international

Nouakchott, le 16/04/2021

Le Bureau Exécutif de SOS Esclaves