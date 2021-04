EMERGENCE, Magazine Economique Exclusif

Dans cette édition vous pouvez également apprécier le point qui a été fait sur le secteur prometteur des BTP en Mauritanie et sur l’exploitation en vue du gisement gazier Grand-Tortue Ahméyim.

Selon le ministre du développement rural S.E. Monsieur Dy Ould Zein dont vous pouvez lire l’interview qu’il nous a accordé dans ce numéro : « La relance et le développement du secteur rural trouvent largement leurs places dans le Programme Taahoudati et le Programme Elargi (ProPED) de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Elghazouani. »

Mais en attendant le pays est toujours dépendant des importations de produits agricoles et d’élevage. La dernière crise d’El Gargarat a constitué un déclic et les responsables du secteur ont promis une relance à la hauteur des ambitions et des besoins du pays.

L’objectif affiché par le département est le suivant : A l’horizon 2025, faire de l’élevage l’un des leviers de l’économie nationale. Et ce grâce à la valorisation de l’élevage extensif et son intégration parfaite à l’économie formelle d’une part, et l’émergence de filières animales compétitives à forte valeur ajoutée et attractives pour les investissements, d’autre part.

L’élevage n’est pas en reste et la Mauritanie est l’un des plus grands pays en termes de superficie sur ce plan en Afrique.

En effet, le pays dispose d’un important potentiel agricole avec plus de 500000 ha de terres arables mais qui demeure malheureusement inexploitées ou mal exploitées. Les projections (2021/2025) font état de l’évolution conséquente des superficies cultivables. Cela est aussi valable pour la production céréalière qui va connaitre une nette évolution passant de 408 200 T en 1918/2019 à 452000 T en 2021/2022.

EMERGENCE est un nouveau type de journal exclusivement dédié à l’information économique qui se propose de traiter en profondeur les grandes questions de l’heure et qui s’intègre dans le paysage médiatique mauritanien.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l’accord sur le marché commun africain, la ZLECAF (ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE) es un autre sujet de premier plan abordé dans ce premier numéro. Mr M. Isselmou Ould Mohamed Ould Taleb, économiste, ingénieur statisticien-économiste, consultant, ancien ministre et auteur de la stratégie mauritanienne de la ZLECAF nous livre une analyse de haut niveau sur les opportunités et les défis qui s’offrent à la Mauritanie face au plus grand marché de la planète.

D’autres sujets non moins importants sont traités dans ce numéro qui sera distribué dans les kiosques en ce mois d’avril 2021.

Le professionnalisme et la crédibilité de l’information sont les maîtres mots qui sous-tendent l’action des équipes managériale et rédactionnelle. De ce fait rien n’est laissé au hasard pour livrer à nos chers lecteurs un produit de qualité et de référence aussi bien dans le fond que dans la forme.

Notre magazine compte non seulement contribuer à la production d’une information économique viable mais aussi à offrir aux institutions, aux entreprises et à tous les annonceurs un support de communication aux normes, afin de diffuser leurs messages et d’avoir une meilleure visibilité.

EMERGENCE se présente dans un format de 52 pages attrayant et aux normes. La qualité de l’impression met en exergue un contenu riche et édifiant.

