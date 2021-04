FNBTP: Réélection de l'homme d'affaires et député Ould Tangi

Le bureau des entrepreneurs mauritaniens a réélu à sa tête son président sortant le député et homme d'affaires Lemrabott Ould Tangi. Cette réélection est intervenue ce jeudi 15 avril au cours des travaux de la 14 ème session organisée dans la salle de réunions du patronat mauritanien. Ces travaux avaient été organisés sous le thème " le partenariat entre le privé et le public est la clé de la relance économique". Le député UPR pour la moughataa de Chami était le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir au niveau de l'assemblée nationale. Sa réélection à la présidence des entrepreneurs mauritaniens consacre les gros efforts entrepris ayant permis d'enregistrer d'importants succès dans un contexte marqué par la pandémie du COVID. Lemrabott Ould Tangi est le fils de Houmeya Ould Tangi qui avait créé la société EMAPTP de construction et des travaux qui a fortement contribué à l'édification de la Mauritanie dès les premières années de l'indépendance