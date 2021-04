Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

ITK Mauritanie : Amadou Moustapha Keita nommé ambassadeur

Porté à la tête de l’Amicale des anciens étudiants de Leipzig, Amadou Moustapha Keïta vient d’être désigné par l’université allemande au rang d’ambassadeur ITK Mauritanie. Dans le but de faciliter l’accès de sportifs étrangers à des bourses d’études et de promouvoir le sport à travers le monde, l’ITK a placé des ambassadeurs dans les pays qui ont déjà bénéficié du programme de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université Leipzig. Ancien boursier de ladite institution en 1998 (basket-ball), l’actuel directeur technique de la FBBRIM entend s’investir pleinement dans sa nouvelle mission.

Amadou Moustapha Keita a invité les différents boursiers de l’ITK Mauritanie à se regrouper et à travailler en synergie pour le développement du sport national. « Le rôle de l’ambassadeur de l’ITK », explique Keïta, « est de faciliter l’inscription de plus d’entraîneurs au programme de formation. C’est aussi d’organiser, administrer, développer et renforcer un réseau avec les anciens étudiants ITK du pays ou/et d’autres pays pour permettre un échange fructueux et un développement collectif à travers les expériences de chacun ; d’établir le contact avec des exécutifs de sa zone ; d’organiser des activités ITK en collaboration avec les fédérations sportives nationales concernées, avec l’aide de l’ambassade d’Allemagne du pays ; de permettre un véritable partenariat et une collaboration efficace entre les facultés/écoles de sport du pays et la Faculté des sciences du sport de Leipzig ».

34 coaches mauritaniens ont été formés à Leipzig depuis 1990. A noter qu’ITK a formé, à travers le Monde, plus de 5 000 entraîneurs dans 150 pays. Cette année, des formations en athlétisme (en arabe) et football (en français) sont au menu. Les dossiers de préinscription sont à l’ambassade Amadou Moustapha Keita entend entrer en contact avec l’ambassadeur d’Allemagne en Mauritanie, le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des sports, le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien et enfin les autres présidents de fédération. Son programme se décline en plusieurs rencontres internationales avec d’autres ambassadeurs et en formations locales avec les anciens étudiants d’ITK. Il est prévu d’autres sessions de formations avec d’éminents professeurs de l’Université en Mauritanie. Toutefois, il va trouver des moyens conséquents auprès de partenaires pour assurer l’hébergement, la restauration et le déplacement urbain.

Signalons que l’Université Leipzig, en Allemagne, a intégré le programme d’Internationaler Trainer Kurs (ITK) qui regroupe la politique culturelle et éducative à l’étranger du ministère des Affaires étrangères allemandes, en coopération avec la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Leipzig.

THIAM Mamadou

Mohamed Salem « Dianos » fait monter son club en 1ère division saoudienne

Mohamed Salem Dianos (21 ans), jeune et talentueux attaquant, est entré dans l'histoire du football saoudien. L'international mauritanien a aidé Al Kholood à accéder pour la première fois à la première division, la saison prochaine, après 50 ans passés en deuxième division. Al Kholood s'est imposé 3 bus à 1 face à Al Dahab. Cerise sur le gâteau, l'ancien sociétaire de l'ASC Tidjikja est sacré meilleur buteur (21 réalisations en 26 matchs). Dianos avait prolongé en Décembre 2020 pour trois ans.

Journée internationale du sport au service du développement et de la paix : Communiqué

En concertation avec le Comité International Olympique (CIO), l’organisation des Nations Unies (ONU) a pris, lors de son assemblée générale du 23 Août 2013, une résolution proclamant le 6 Avril de chaque année « Journée internationale du sport au service du développement et de la paix ». L'ONU reconnaissait ainsi le rôle que joue le sport dans l'atteinte des objectifs du développement durable.

Comme le 6 Avril de l’année précédente, celui de 2021 tombe au moment où notre pays est en pleine lutte, à l’instar de tous les autres pays, contre l’épidémie COVID-19 et la gestion de ses conséquences économiques et sociales. À l’occasion de cette journée, le CNOSM réitère « sa profonde conviction du rôle que peut jouer le sport en tant qu’importante solution pour la lutte contre la pauvreté, la marginalisation, la violence et l’extrémisme ».

« Nous demeurons persuadés que le sport est la garantie pour redonner espoir à notre jeunesse par le dépassement de soi, s’orienter vers le don et l’action et participer ainsi efficacement à la construction nationale ». Attelé à sa noble mission, le CNOSM « demande au gouvernement mauritanien de poursuivre son soutien au sport et rappelle la nécessité de l’inscrire parmi les priorités pour fonder les bases d’une société sportive. Cela est possible en généralisant la pratique sportive à tous les milieux scolaires, professionnels, sociaux (hommes et femmes) et aux espaces urbain et rural pour qu’elle fasse partie du quotidien du citoyen. C’est ainsi que s’exprimeront les aptitudes et seront identifiés les talents de notre jeunesse ».

Le CNOSM a défini une ambitieuse stratégie nationale pour promouvoir le sport dans notre pays. À l’occasion de cette Journée, il appelle les opérateurs économiques et partenaires à contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie, adoptée avec les différents acteurs sportifs.

Abderrahmane Ethmane

Basket-ball :2ème journée du championnat

Le championnat national senior garçons a abordé au cours du weekend dernier sa deuxième journée pour le compte de la poule Sud. Kaédi s’est incliné dans son fief face à Rosso (56-72). Nouakchott Magic a défait Boghé (58-53). Plus de bouleversement lors de la phase retour : Nouakchott Magic et Rosso ont confirmé leur suprématie en venant à bout (respectivement 66-53 et 66-48) de Boghé et Kaédi.

Programme de la 3ème journée

17 ET 18 AVRIL - POULE NORD

▪︎Etoile du Nord vs Zouerate

▪︎Arafat vs Nouadhibou

17 ET 18 AVRIL - POULE SUD

▪︎Bogue vs Kaédi

▪︎Nouakchott Magic vs Teyarett-Feu Lémir

Super-D1 : FC Nouadhibou sur la lancée, Kaédi explose le Ksar

Nouakchott King’s a enregistré une bonne opération, lors du duel au sommet de la poule A. Grâce à Lejouade Mohamed Khay, les King’s s’imposent à l’ASAC Concorde et reprennent la quatrième place. Les Bleu et Blanc sont sur une mauvaise pente avec ce deuxième revers d’affilée. Le leader enchaîne quant à lui une neuvième victoire de rang. En clôture de la 12ème journée et grâce à un doublé de son artificier Hemeya Tanjy (47’ et 77’) qui trône en tête des buteurs avec 12 réalisations, les Orange ont en effet disposé de l’ASC Garde (2-0).Les protégés du coach comorien Amir Abdou confortent leur fauteuil de leader avec désormais 31 points (+20).

Dans son antre, Kaédi FC ne s’est fait pas prier en atomisant l’ACS Ksar (4-1). Grâce à un doublé de Vieux Ibrahima Tall, un but d'Eby et un autre de Semega, Kaédi FC revient ainsi à un point de son adversaire du jour, à deux journées de la fin et conforte, avec 18 points (+4), sa troisième place au classement. Malgré sa défaite, l’ACS Ksar conserve son rang de dauphin à 7 points du leader FC Tevragh-Zeina.

Ismaël Diakité et Al Shamal Club montent en première division

Grâce à sa large victoire (3-0), dimanche 11 Avril contre Al Shahamia, Al Shamal de l’attaquant international mauritanien Ismaël Diakité accède en première division qatarie. Après six ans en division inférieure, Al Shamal Club est sacré champion du Qatar de seconde division. Auteur de la passe décisive à l’origine du but de la qualification des Mourabitounes pour la CAN 2021, Diakité remporte ainsi son premier titre professionnel hors de Mauritanie.