Début de l’opération Ramadan pour la distribution de poissons aux couches vulnérables

Le gouvernement a lancé une opération de distribution gratuite de poissons et de vente à des prix subventionnés destinée aux couches vulnérables de la population pour le mois de Ramadan, au cours d’une cérémonie organisée mardi à la plage des pêcheurs, en présence de plusieurs ministres.

Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Abdel Aziz Dahi, a expliqué «l’objectif stratégique » de la démarche des autorités pour «l’accès du consommateur mauritanien, aux poissons géographiquement et financièrement, en harmonie avec les politiques publiques » dans une allocution prononcée pour la circonstance.

Ainsi, cette opération bénéficie du soutien de la Fédération Nationale des Pêches (FNP) et surtout du Comité des Usiniers et Exportateurs de Nouakchott (CUEN)/Section Sud, présidé Béchir Hassena, qui regroupe les opérateurs de la capitale.

Cette opération Ramadan porte sur « un total de 800 tonnes de poissons congelés pour la vente, dont 200 tonnes pour les villes de Nouakchott et Nouadhibou, répartis à travers 374 sites sur l’ensemble des régions, au prix subventionné de 5MRU le kilogramme », il a ajouté le ministre de la pêche de l’économie maritime.