Nécrologie : «Beden était l’un de ces rares hommes à prendre des positions raisonnables et respectables sur les questions nationales », dixit Ould Abeiderrahmane

Bedene Abidine a été rappelé à Dieu, il y a deux jours, en Espagne. Avec sa disparition, indique Moustapha Ould Abeiderrahmane, homme politique et maire de Moudjéria, la Mauritanie perd l’un de ses illustres hommes politiques. Et d’ajouter: Beden est connu pour son engagement et sa fidélité aux principes, il a toujours pris des positions raisonnables et respectables pour son pays, se souvient Ould Abeiderrahmane. Les deux hommes se sont rencontrés, ont cheminé ensemble et se sont appréciés mutuellement au sein du grand Mouvement des Khadihines qui a marqué la vie politique mauritanienne des années 70.

« A cette douloureuse occasion, je présente à sa famille, ses proches et l’ensemble du peuple mauritanien mes condoléances les plus attristées et prie Allah, le miséricordieux de l’accueillir en son Saint Paradis’’, écrit Ould Abeiderrahmane.