CAN 2021 Cameroun : Les Mourabitoune compostent leur billet pour le Cameroun 2021

Mission accomplie pour la Mauritanie. Les hommes de Corentin Martins avaient leur destin en main au moment de jouer cette sixième journée et ils n'ont pas failli, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires.. Les Mourabitoune ont arraché face à la Centrafrique (1-0) au stade Barthémy Boganda de Bangui, mardi 30 mars, leur qualification, deuxième de leur histoire après celle de 2019 en Egypte pour la phase finale de la CAN.

Ce résultat condamne non seulement les Centrafricains, mais aussi le Burundi, battu par le Maroc (0-1).

Les Mourabitounes ont joué l’attaque dès le début du match avec la ferme intention de marquer. Ils ont attendu jusqu’à la dernière minute de la première mi-temps pour inscrire l’unique réalisation de la partie.

Les hommes de Corentin Martins peuvent remercier Aboubakar Kamara ! Après avoir fêté sa première sélection face au Maroc (0-0) vendredi, l’attaquant de Dijon, qui a longtemps fait patienter le pays de ses parents avant de dire oui ce mois-ci, a inscrit son premier but en sélection en reprenant victorieusement un centre d’Ismail Diakité juste avant la mi-temps (45e+4). Un but qui envoie son pays en phase finale ! Les Mourabitoune avaient fait jeu égal face au Maroc (0-0), lors de l’avant dernière journée.

Le classement : Maroc 14 points (qualifié), Mauritanie 9 pts (qualifié), Burundi 5 pts, Centrafrique 4 pts

Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : Calendrier des Mourabitoune

Pour nos Mourabitounes (logés dans le groupe B des éliminatoires zone Afrique), le chemin de Qatar 2022 débute en juin prochain, par la réception de la Zambie (1ere journée 5, 6, 7 et 8 juin) et un déplacement en Guinée équatoriale (2ème journée 11, 12, 13, 14 juin). La troisième journée mettra aux prises la Tunisie à la Mauritanie, les 1, 2, 3, 4 septembre). La réception des Aigles de Carthage est prévue les 5, 6, 7 septembre, suivie d’un déplacement à Lusaka pour croiser les Chipolopolo (les 6, 7, 8, 9 octobre). Et enfin, réception du Nzalang national, les 10, 11, 12 octobre.

Après les confrontations au sein des dix groupes, un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces cinq barrages entre les premiers de chaque groupe. Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains pour Qatar 2022.