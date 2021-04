CNOSM : Adoption d’un nouveau logo et approbation du manuel de procédures

Le CNOSM vient de se doter d’un nouveau logo. Après examen et sélection de plusieurs propositions, le comité directeur a, au cours de sa réunion ordinaire du 30 mars, sous la houlette de son président Abderrahmane Ethmane, retenu un nouveau logo déjà approuvé par le Comité International Olympique. Au cours de son conclave qui se tient conformément aux statuts et règlement intérieur du CNOSM, le comité directeur a entériné le Manuel de procédures administratives, financières et comptables. Elaboré sur la base des dispositions de la charte olympique, des statuts et du règlement intérieur du CNOSM, Il s’appuie également sur le manuel d’administration sportive du CIO. Le manuel a pour objectif de ‘’mettre à la disposition des responsables du Comité olympique, un outil de référence à la fois opérationnel et pédagogique pour la conduite des opérations du CNOSM’’. Le manuel de procédures administratives, comptables et financières a pour objet de décrire le fonctionnement du CNOSM, les procédures de gestion. Il définit les rôles et les responsabilités des différents acteurs et met à leur disposition les outils nécessaires à sa gestion.

‘’Le manuel est un outil de gestion dynamique capable de s’adapter aux changements susceptibles d’intervenir au cours de la vie du CNOSM’’, a indiqué Abderrahmane Ethmane. ’’Clair et précis, ce manuel allie, estime Souleymane Mamoudou Thioub, vice-président, souplesse et rigueur’’.

Au cours de cette session ordinaire, le comité directeur a également débattu entre autres sujets la confection prochaine de cartes professionnelles au profit des membres.

Enfin, il a été procédé au cours de cette session à la lecture et approbation du PV de la dernière réunion du comité directeur.