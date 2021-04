Environnement : L’impunité doit cesser

Il est impératif que nos mentalités changent ; à tous les niveaux.Nous ne sommes plus en brousse ni dans des villages disparates.Nous appartenons à une communauté collective qui nous régit et normalise toutes nos actions : l’État.

Agir en dehors de cette appréciation est un délit condamnable à tous points de vue...

Quand nous voyons de nos jours des compatriotes, abattre en touteimpunité des dizaines de gazelles et autant de lièvres, les montrant comme des trophées de guerre est une insulte à dame nature qui nous protège et que nous devons protéger...

Cette pratique interdite dans notre pays depuis des lustres, nos concitoyens la transgresse sans coup férir...

Nous ne vivons plus au siècle dernier où ce genre de faits était accompli pour nourrir des familles dans le besoin...

Aujourd'hui, la situation nous exhorte à vivre autrement ; en protégeant ce que nous avons de plus cher, notre environnement immédiat et les animaux qui y vivent.

Nous devons nous départir dès à présent de cette manie à tirer sur tout ce qui bouge...

Cohabitons avec notre environnement, nous en sortirons mieux.

Pour l'occasion, nous demandons de lourdes peines pour ses braconniers pris en flagrant délit.

L'impunité ne doit plus être de mise.



Mohamed Yahya Koueirou Haiba