L'Afrique guette les horizons de Niamey

Nombreux parmi ceux qui connaissent de près le nouveau président nigérien élu Monsieur Mohamed Bazoum prédisent qu'il fera marcher ce pays "á quatre pattes".

Avec l'investiture de ce vendredi 2 avril, sous haute tension, le Niger était au rendez-vous avec une alternance historique et symbolique, á tous points de vue, et étant á la fois prometteuse et fortement périlleuse mais qui sera très bien suivie et observée avec un grand intérêt en Afrique et dans le monde en y nourrissant des paris légitimes.

Tous les souhaits de plein succès pour cette première expérience d'un président issu de la petite minorité de souche arabe - abstraction faite de son influence politico-culturelle et son dynamisme économique - qui est appelé á gouverner un pays á dominance négro- africaine.

Tout le respect et les remerciements pour le président sortant Mouhamedou Issoufou pour tout ce qu’il a réussi pour son pays en termes de réalisations durant ses deux mandats fructueux et surtout d'avoir résisté aux tentations et aux caprices des petits calculs personnels et ethnocentristes.

Les regards de l'Afrique en marche guettent les horizons de Niamey.

Mohamed O Cheikhna (officier á la retraite)