Affaire de Ouadane : « SOS Esclaves n’a jamais triché », rappelle Boubacar Messaoud

L’affaire de l’esclavage signalée à Ouadane (Adrar) alimente une polémique entre SOS Esclaves dont la coordination de cette région a révélé l’affaire d’une Haratine offerte en dot et la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) qui nie l’existence des faits. Et pour tirer les choses au clair et éclairer l’opinion nationale et internationale, SOS Esclaves a tenu une conférence de presse ce mardi 6 avril à son siège social, situé à la Socogim PS. Devant un parterre de membres d’organisations de défense des droits de l’homme, le président Boubacar Messaoud a tenu à préciser que ‘’SOS Esclaves, tout le long de son combat contre l’esclavage et ses pratiques, n’a jamais triché, elle n'a jamais exhibé ou dénoncé un cas d'esclavage sans disposer de preuves; nous ne sortons pas les gens de la servilité si elles n’en veulent pas, mais nous y contribuons par la sensibilisation et la prise de conscience des victimes.’’