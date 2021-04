La SRCAPP du Tagant validée: Une première

La Stratégie régionale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SRCAPP) du Conseil régional du Tagant a été validée ce lundi 5 avril 2021. La cérémonie s’est déroulée au cours d’un atelier tenu à Tidjikja, en présence des membres dudit conseil, des cadres du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, des experts de la GIZ, principal bailleur de fonds de l’étude et des cadres de la région.

La SRCAPP a pour objectif de réaliser une étude exhaustive des potentialités économiques de la région et d’en dresser une feuille de route pour leur exploitation au profit des populations de la région. Elle découle de la stratégie nationale de croissance accélérée et propérité partagée.

Dans une présentation qu’il a faite à cette occasion, le président du conseil régional du Tagant, Zeidane Tfeil Meihimid a remercié le ministère de l’économie et du développement des secteurs productifs, le MIDEC et la GIZ pour leur rôle déterminant dans la réalisation de cette stratégie régionale, la première du pays à être validée.

Il a par la même occasion félicité et remercié tous ceux qui ont contribué, par la qualité du travail et le respect des délais requis, à la réussite de cette initiative. Désormais donc, le Tagant dispose d’un outil de développement incontestable qu’il faut capitaliser.

Le président Zeidane a enfin lancé un appel à tous les PTFS pour accompagner le CR du Tagant dans sa noble et combien difficile mission de développement du territoire.

Signalons que la cérémonie a été présidée par le Secrétaire général du ministère de l’intérieur et de la decentralisation.