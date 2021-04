Ça se passe ici : arnaque au faux bureau d’études !

C’est une histoire à dormir debout, comme on en voit souvent dans nos contrées. On a connu toutes sortes d’arnaques, faux et usage de faux, usurpations d’identité mais, là, le coup est vraiment trop fort. Un bureau d’études, établi ex nihilo, dont le prétendu premier responsable n’est même pas au courant de l’existence, qui se dit tantôt nigérien, parfois nigérian, souvent mauritanien et qui soumissionne (et gagne !) des marchés d’étude et de contrôle de travaux en Mauritanie. Alertés par la présence dans tous les appels d’offres de ce bureau d’études (en l’occurrence AUB TP) dont le palmarès ferait pâlir de jalousie tous ses semblables, des mauritaniens, qui ont senti anguille sous roche, ont saisi le prétendu directeur nigérien d’AUB TP. Et la réponse de Yacouba Haoulan ne s’est pas fait attendre. Dans un mail envoyé à la presse, aux bureaux d’études et à certaines administrations mauritaniennes, il écrit, noir sur blanc : « Comme vous pouvez le constater, le mail utilisé par l'AUB TP est tout simplement mon email personnel avec lequel je vous écris ce message et le nom du responsable est étrangement mon nom aussi, sachant je suis un expert nigérien qui n’a jamais fondé ou dirigé un quelconque bureau d’études. J'ai donc décidé de mener des investigations pour tirer cette histoire au clair. Ce qui a été facilité par le fait que je suis dans le domaine de l'ingénierie et des travaux. J'ai commencé par vérifier ici, au Niger, l'existence de l'AUB TP et à ma grande surprise : « Le Bureau d'Architecture, d'Urbanisme, Bâtiment et de Travaux Publics (AUB TP), qui se dit de droit nigérien, n’existe pas selon les autorités compétentes au Niger ». Vous pouvez vérifier cette information en vous adressant directement à l’ordre des bureaux d’études nigériens à l'adresse suivante : secretariat.cno@architectes-ne.org.

Vous y trouverez aussi la liste de bureaux d’études agréés au Niger, qui prouve que cet AUB TP est fictif. Mais il a été retenu, entend-on dire, parmi les listes de bureaux d’études participant dans des manifestations d’intérêt et des listes de bureaux d’études pour l’exécution de contrats chez des administrations publiques mauritaniennes. Je demande à tous les concernés par cette affaire de faire le nécessaire pour arrêter cette grande arnaque et poursuivre juridiquement les falsificateurs et leurs complices. L'argent public de nos pays africains ne peut être dilapidé de la sorte et le peuple mauritanien, comme le peuple nigérien mérite qu'on gère ses deniers de manière transparente dans l'intérêt général.

Je suis étonné de l'amateurisme des instigateurs de cette affaire qui pensaient pouvoir usurper des identités et falsifier des documents en toute impunité, dans un monde de plus en plus connecté et dans un pays frère doté des commissions de passations de marchés. Quant à moi, et après concertation avec mon avocat, je compte porter plainte contre les usurpateurs, si cette mascarade ne s'arrête pas. »

Le pire dans cette situation est que les administrations qui ont lancé les appels d’offres se sont fait avoir comme des bleus. Lorsqu’AUB TP a soumissionné pour le marché de maitrise d’ouvrages et de contrôle des travaux de certains barrages au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le bureau fictif devient nigérien. Dans un autre appel d’offres lancé par le même ministère, il se prétend nigérian. Et pour les marchés de Taazour, il est tout bonnement mauritanien.

Malgré la gravité des accusations portées à l’encontre de ce bureau, aucune enquête n’a encore été diligentée. Le faux a apparemment encore de beaux jours devant lui.

Ben Abdalla