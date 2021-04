Oumra/ COVID : La décision saoudienne va-t-elle booster la vaccination en Mauritanie

Les autorités saoudiennes ont annoncé, par communiqué du ministère du Hajj, hier lundi 5 avril que seules les « personnes immunisées contre la COVID19 » pourraient effectuer la Oumra, petit pèlerinage en Arabie Saoudite durant le mois béni du Ramadan, attendu dans le monde musulman vers la mi-avril.

Les « personnes immunisées » sont celles qui ont été vaccinées (2 doses ou une dose depuis au moins 14 jours) ou celle ayant guéri de la maladie.

La question que l’on se pose en Mauritanie est de savoir si cette décision du ministère du Hajj saoudiens va booster la campagne de vaccination chez nous. En effet, malgré son lancement par le président de la République et les sorties du premier ministre au ministère de la santé et celle du ministre de la tutelle dans les différentes structures de santé, le nombre de personnes vaccinées reste encore bas. Selon le site du ministère de la santé, au 5 avril, 2023 personnes ont été vaccinées. Même le personnel de santé ne presserait pas le pas.

Espérons la décision du ministère de la santé, en date du 4 avril, de faire vacciner, après le personnel de santé, les patients vivants avec des maladies chroniques âgés de 60 ans et des personnes de plus de 75 ans permettra d’accélérer la cadence. Le département a annoncé que des mesures allaient être prises dans les différents centres hospitaliers pour accueillir ces catégories de citoyens. Le désir de certains mauritaniens d’effectuer la Oumra pendant ce mois béni du Ramadan, d’autres de sortir du pays après une longue période de confinement, pourrait aussi inciter nos compatriotes à se faire inoculer le vaccin contre le coronavirus. Le vaccin reste le seul moyen sûr et efficace pour se prémunir contre ce virus.