Union Africaine: Candidature de Sidi Ould Salem au poste de Commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie

Selon nos confrères de Saharamédias, la Mauritanie va présenter Sidi Ould Salem au poste de Commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie de l’Union Africaine.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les récents déplacements du ministre mauritanien des affaires étrangères, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, en Tunisie, Libye et Algérie, porteur de messages adressés par le président Ghazouani à ses pairs maghrébins.

« Le président mauritanien sollicite le soutien au candidat de la Mauritanie, un poste qui revient aux pays maghrébins en plus de l’Egypte, suivant le système de rotation instauré au niveau de l’organisation. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a demandé à ses pairs maghrébins d’opter pour une candidature unique au poste, alors que trois pays ont déjà présenté leur candidat : le Maroc, l’Algérie et la Libye », explique Saharamédias.

Né à F’Dérick, dans la wilaya de Tiris Zemmour dans le nord de la Mauritanie, Sidi Ould Salem est un universitaire mauritanien qui a débuté l’enseignement supérieur en 1996 en tant que professeur de Physique à la Faculté des Sciences et Technique de l’Université de Nouakchott Al-Asriya.

Le Commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie est élu par le Conseil exécutif de l’UA et nommé par la Conférence pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois.

L’actuelle commissaire est la camerounaise Mbi Enow Anyang Agbor élue en juillet 2017.