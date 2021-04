Appui du Japon à la sécurité alimentaire en Mauritanie

Le Gouvernement du Japon vient d’accorder, sur les Fonds de contrepartie et dans le cadre de son appui permanent à la Sécurité Alimentaire de notre pays :

- Un montant de 109 531 500 MRU comme contribution à l’Opération de distribution de vivres en faveur de 210.000 ménages qui sera lancée incessamment

- Un montant de 51 706 700 MRU pour un Programme de microprojets (alimentation en eau potable, protection des cultures, activités génératrices de revenus, maraîchages, etc)

Il y a lieu de noter que ces montants proviennent de la vente des aides alimentaires du Japon à notre pays.

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a saisi cette occasion « pour exprimer les remerciements et la gratitude du Peuple et du Gouvernement Mauritaniens au Peuple et au Gouvernement du Japon pour cette aide précieuse qui contribuera efficacement à l’amélioration des conditions de vie des ménages les plus pauvres de notre pays. »