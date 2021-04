﻿Un  nouveau président pour  l’Association des Diplomates Professionnels Mauritaniens (ADPM)

Du nouveau au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur. En effet, l’Association des Diplomates Professionnels Mauritaniens (ADPM) a élu M. Mamadou Bal, en qualité de président pour un mandat de 2 ans, et renouvelé le bureau, au cours des assises de sa sixième session ordinaire tenue le 20 mars dernier.

La cérémonie de passation de service entre les bureaux entrant et sortant s’est déroulée le mercredi 31 mars.

Le nouveau président de l’ADPM a saisi cette occasion pour « adresser ses vifs remerciements au ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, au Secrétaire Général du département et l’ensemble du personnel, pour la mobilisation et la contribution à la réussite du congrès 2021».

A la différence des syndicats professionnels, l’Association des Diplomates Professionnels Mauritaniens (ADPM) « est régie par la loi 64.098. Elle représente une force de propositions et travaille en étroite collaboration avec l’administration du ministère des affaires étrangères », explique le document annonçant le renouvellement du bureau.