Le président de l’Assemblée nationale appelle à s’éloigner du discours de la haine

Le président de l’assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Baya, a appelé jeudi 01 avril à « gérer nos différences naturelles par le dialogue » pour « consolider notre unité nationale ».

« Autant nous nous efforcerons de consolider notre unité nationale, de gérer nos différences naturelles par le dialogue et la consultation, de tenir à tirer le meilleur parti des bienfaits de notre diversité, autant nous franchirons de nouveaux pas dans le processus de construction d'un Etat de citoyenneté dans lequel nous bénéficions tous des mêmes chances et des mêmes droits et devoirs devant la loi », a déclaré Cheikh Ould Baya dans un discours prononcé en présence des députés et de plusieurs membres du gouvernement à l’occasion de l’ouverture de la 2ème session parlementaire 2020-2021.

« Ma conviction dans ces évidences m'invite à saisir cette occasion pour renouveler, une fois de plus, mon appel à tous les acteurs politiques et leaders d'opinion - dont vous êtes les représentants en première ligne - à se distancier du discours de la haine et de la discrimination, à s'accrocher à l'appartenance nationale inclusive et à assurer l'harmonie sociale que nous devons préserver à tout prix », a ajouté le président de l’Assemblée nationale.