Saleh ould Hanana à l’investiture de Bazoum

Le président du parti Hatem, Saleh Ould Hanana a assisté, le mercredi soir (31 mars), au dîner organisé par le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, à l’intention de certains invités à son investiture, prévue ce vendredi 2 avril. Ould Hanana a rencontré Mohamed Bazoum pendant son exil et les deux hommes ont sympathisé et noué une amitié. « Une amitié de longue date », indique Ould Hanana. Les deux hommes ont maintenu les contacts jusqu'à l’élection du nouveau président du Niger. Ce qui justifie la présence du président de Hatem parmi les invités d’honneur à la prestation de serment de son ami.

Elu le 21 février dernier, le nouveau président du Niger doit prêter serment, demain vendredi 2 avril à Niamey, une capitale secouée par une tentative de coup d’état avorté, le mercredi dernier. Les populations de la capitale ont été réveillées par des tirs nourris d’automitrailleuses et d’armes lourdes. Une tentative rapidement étouffée et qui n’aura pas entrainé le report de la cérémonie d’investiture du nouveau président élu. La situation est « sous contrôle », affirme le gouvernement nigérien.

Outre cette tentative de coup de force avorté, Mohamed Bazoum hérite de son prédécesseur d’une situation marquée par la recrudescence d’attaques Djihadistes ayant occasionné de nombreuses pertes humaines militaires et parfois dans les rangs des civils.

Ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité, le nouveau président, natif de Difa connaît parfaitement les défis et enjeux auxquels il doit faire face, aussitôt son investiture terminée. Il a annoncé les couleurs dans une interview accordée, il y a deux jours à RFI et France 24, à Niamey. Dans cette première sortie, Mohamed Bazoum déclare qu’il assumera ses responsabilités.