Hadina RIMTIC : Les sciences et les outils contre la résilience

Comment, en pleine crise Covid, un incubateur mauritanien accompagne la résilience des communautés, en utilisant les sciences et les outils de l’entrepreneuriat...

Au moment où le Covid-19 plonge l’économie planétaire dans sa pire récession, un incubateur montre, en Mauritanie, le chemin de la résilience à la jeunesse. Le choc massif et brutal produit par la pandémie et par les mesures d’arrêt de l’activité prises pour l’enrayer plonge l’économie mondiale dans une grave récession. L’inquiétude est pesante.

Entre Juillet 2020 et Mars 2021, Hadina RIMTIC, un incubateur technologique de renom, lançait, dans le cadre de son STIAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques), un programme dédié à l’innovation, avec le soutien de l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Mauritanie. Ce programme de proximité a ciblé les populations de Nouakchott, en particulier les jeunes.

Caravane de l’Innovation

Une caravane dite de l’Innovation a sillonné les neuf communes de la capitale pour sensibiliser les populations sur le potentiel de l’entreprenariat et les outils de la STEAM, mais aussi attirer les bons talents pouvant apporter des solutions concrètes à diverses problématiques des communautés. Cette caravane a suscité une mobilisation unique des gens, via ONG et associations locales, sous l’égide des maires. Cette phase s’est clôturée par la réception et la sélection des candidats proposant des solutions auxdites problématiques. « […] Si l’innovation que nous souhaitons apporter ne tient pas compte de nos propres réalités économiques et sociales, elle sera vaine […] ».

Projets innovants, formations intensives

Sept projets, sur une centaine de candidatures, ont été sélectionnés. Multidimensionnels, ils associent social et business en plusieurs domaines : éducation, santé, culture, arts et environnement.

Des journées de formations intensives furent organisées à travers un bootcamp, les 19 et 20 Décembre 2020. Il s’agissait de fournir des outils pratiques de l’entrepreneuriat social, afin d'améliorer le niveau des participants sur plusieurs thématiques : comment réussir les premiers pas de l’entreprise social ; comment affiner son business-plan social ; apprendre, par le partage d'expérience, du « peer to peer&mentoring », le marketing et la communication, entre autres…

Phase finale, Démo Day (Journée de démonstration)

Le 3 Mars 2021, l’incubateur organisait une journée de présentation et de démonstration des projets par leurs porteurs, devant un parterre de partenaires. Ce sont des jeunes rassurants et convaincus, par leurs capacités à apporter des solutions à diverses problématiques de leurs communautés, qui ont défendu avec brio leurs projets dont voici un bref aperçu. RIM ART DÉCO, fabrication des meubles et objets de décoration à partir de déchets plastiques et industriels ; AZAWANI, une plateforme de streaming musical visant à valoriser la musique mauritanienne, faire connaître les œuvres des artistes mauritaniens au grand public et faciliter l’achat et la vente de leurs œuvres à travers une bibliothèque en ligne accessible ; NASSA, une plateforme d'apprentissage en ligne pour les élèves aux niveaux primaire et secondaire, leur offrant des cours à distance, et, aux enseignants, un espace d’élaboration et de partage de documents d'enseignement et d'apprentissage via Internet ; NOUAKCHOTT LUMIERE, Une start-up qui offre des solutions d'éclairage éco-friendly pour répondre à l'insécurité nouakchottoise grâce à des éclairages alimentés par l'énergie solaire et installés en des endroits obscurs ; SOS AFYA, une application mobile qui assure le suivi et la sensibilisation des femmes enceintes en langues locales ; JAAM Cantine, une startup qui intervient dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition surtout infantile, en offrant des repas bio et équilibrés aux élèves dans les écoles ; RIMPACK BIOBAG, une startup de fabrication d’emballages biodégradables et personnalisables.

Ces initiatives mettent en évidence la nécessité d’une action immédiate et importante pour atténuer les effets à long terme de la crise. Grâce à ces innovations, les jeunes ont pris les devants du processus de prise en charge et de développement de leurs communautés et en améliorent la qualité. Ils sont donc la source la plus importante de capital humain et forment son moteur de croissance. C’est dire combien les responsables communaux de la capitale doivent s’engager résolument avec eux, en établissant un partenariat stratégique pour tirer parti de leurs idées créatives, de leur travail et de leur ingéniosité.

Grâce à son expertise en la matière, la réussite de son projet et l’engouement noté au sein des communautés, Hadina RIMTIC a consolidé son partenariat avec l’ambassade des USA. La poursuite du soutien de celle-ci à cet énième programme prouve la confiance renouvelée à l’incubateur. Constant dans sa vision, Hadina RIMTIC s’affirme en l’un des principaux bâtisseurs de l'écosystème entrepreneurial mauritanien. Par son programme, elle vient encore une fois de montrer comment anticiper et être à l’avant-garde des situations pour en relever le plus grand nombre possible de défis. L’aboutissement de son programme en période de pandémie incertaine démontre la résilience de l’incubateur et sa détermination à jouer un rôle dans le sens du progrès.

THIAM Mamadou