Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

La Corée explore des pistes de partenariat avec le CNOSM

Le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM) Abderrahmane Ethmane a reçu mercredi 24 mars 2021, SanghoonRhee (Mustapha) conseiller à l’ambassade de la République de Corée au Royaume du Maroc, en visite en Mauritanie.

L’audience a porté sur les pistes de coopération entre le CNOSM et le comité olympique sud-coréen. Dans la foulée, le diplomate sud-coréen a exprimé le souhait de son pays d’établir un partenariat sportif avec le CNOSM.

Le diplomate sud-coréen a invité le CNOSM à soutenir la candidature de son pays pour accueillir les jeux olympiques d’été de 2032. En outre, la délégation sud-coréenne a convié le CNOSM à assister aux travaux de l’Union des comités olympiques prévues en octobre prochain, à Séoul, la capitale sud-coréenne.

Signalons que Mme Mariem Talla Kane, vice-présidente du CNOSM et Jang Geun Park, troisième secrétaire et vice-consul de la Corée ont assisté à l’audience.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaédi For Challenges: Le projet prend forme !

Créé en 2019, la section de Basket de KFC, Kaédi For Challenges, fait son petit bonhomme de chemin. Après l'engagement pour la participation de l'équipe senior au championnat de l'édition 2020-2021, la structure s'agrandit avec les différentes équipes féminines et cadettes, celle qui avait remporté le championnat scolaire, récemment organisé, à Nouakchott.

Un projet ambitieux afin de booster la balle au panier au niveau de la ville de Kaédi et un challenge pour atteindre l'objectif à l'image de ce qui se passe au football, celui de hisser la ville dans le concert des régions bastions du pays dans le domaine du sport.

La direction de KFC (Kaédi For Challenges) remercie, les techniciens, joueurs et joueuses pour avoir cru au projet, non sans oublier ceux qui de près ou de loin s'activent pour accompagner ce projet, dont nos compatriotes, Mallé Semega (Maroc), Abou DIA et Alhousseinou Kane, tous deux en France et tous les trois d'anciens basketteurs qui ont écrit les belles lettres de cette discipline et qui ont également fait la fierté de la ville.