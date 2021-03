Niger: Échec d’une tentative d’assassinat du président Issoufou

Vers 3 heures du matin,un groupe d'hommes armés déguisés en tenue de la garde présidentielle du Niger se sont infiltrés dans les locaux du ministère des affaires étrangères à 500 mètres du palais présidentiel pour lancer des tirs à l'arme lourde en direction de la résidence du président de la République.

La garde présidentielle a vite réagi pour repousser cette tentative d'assassinat du président de la République.

D'après une source sécuritaire, la situation est sous contrôle, certains parmi ces putchistes seraient arrêtés et les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur tous les auteurs et complices.

À quarante-huit heures de la fin de son mandat, le président Issoufou Mahamadou echappe pour une énième fois à une tentative de coup d'État.

Le calme est revenu dans toute la ville de Niamey et la population vague à ses occupations.