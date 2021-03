Réunion en mode virtuel du Comité Régional de Pilotage du Projet SWEED

Le Comité Régional de Pilotage du Projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEED) a tenu sa cinquième session ordinaire en mode virtuel, ce mardi après-midi, sous la présidence du ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté de Côte d’Ivoire, le Pr Mamadou Koné. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la mise en œuvre du projet en 2020, examiner et adopter le Plan de Travail Annuel (PTA) 2021, procéder officiellement au lancement de la phase 2 du projet et au renouvellement du bureau.

Le projet SWEED, construit sur la base d’un modèle d’appropriation par pays, privilégie le faire faire et le recours aux compétences nationales.

Il est financé par plusieurs bailleurs parmi lesquels la Banque Mondiale (BM), pour un montant global de 700 millions de dollars. Ce projet s’adresse prioritairement aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescentes, en vue de permettre « un large accès à la Santé Sexuelle et Reproductive, notamment la planification familiale volontaire et la Santé Maternelle ».

Les 7 pays bénéficiaires du Projet SWEED sont le Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.