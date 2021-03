L’ETER et EIFFAGE s’accordent pour la réparation de la route Akjoujt-Nouakchott 

Après plusieurs mois de négociation, l’Établissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) et le groupe français EIFFAGE ont convenu des modalités de réparation et de réfection de la route Akjoujt - Nouakchott.

L’ETER a commencé les travaux d’entretien de la route reliant Akjoujt à Nouakchott sur financement d’EIFFAGE.

La société française EIFFAGE, qui a été retenue pour la construction des infrastructures du projet Tortue Ahmeym de BP, achemine chaque jour des tonnes de rochers vers le port de Ndiago depuis la région d’Akjoujt. Ce flux permanent de camions a contribué à la dégradation de cette route nationale.

Après plusieurs réunions techniques entre la société française et les départements du ministère de l’équipement et des transports et la direction de l’ETER, les parties ont pu évaluer le niveau de dégradation et les solutions à apporter.

Ainsi, l’ETER a engagé les travaux de réfection de la route pour le bonheur des usagers qui se plaignaient de l’état de la route.

Pour le Directeur Général de l’ETER, cet accord est le fruit d’une volonté des deux parties à trouver rapidement une solution pour le bien et la sécurité des usagers, il traduit par ailleurs la confiance placée envers l’ETER et ses équipes de terrain afin d’assurer ce travail avec professionnalisme.

L’Établissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) créé en novembre 2020 est un établissement public industriel et commercial dont la vocation est d’assurer de façon continue l’entretien du patrimoine routier national.