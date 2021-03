Vaccination contre COVID: pourquoi le président n'a pas donné l'exemple?

Alors que dans les autres pays, ce sont les premiers responsables qui ont donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid, en Mauritanie, le Président Ghazwani, son premier ministre et leur ministre de la sante se sont abstenus de se faire vacciner devant les caméras et donc l'opinion nationale. Seul le personnel de santé s'est prêté à l'exercice.

Ce fait risque de décourager certains mauritaniens qui auront des appréhensions pour se faire vacciner, à commencer par le personnel de santé. Selon nos sources, les sites de vaccination n'attirent pas du monde au lendemain du lancement de la campagne. Certains de leur responsables sont aux abonnés absents. Comme on le sait la vaccination a toujours suscité des réticences de certains citoyens. Et avec toute la polémique qui a entouré celle de la COVID, avec surtout le vaccin d’AstraZeneca, l'attitude des premiers responsables mauritaniens interroge. Ont-ils été vaccinés avant et en cachette?