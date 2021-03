La ville en économie circulaire: Colloque international et 93 ème réunion du Bureau de l’AIMF

23 mars 2021 -La ville de Bordeaux et l’Association Internationale des Maires Francophones ont organisé les 22 et 23 mars un colloque international sur La Ville en économie circulaire.Près de 350 participants,Maires,représentants des villes et partenaires internationauxi ssus d’une quarantaine de pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, ont participé aux débats en présentiel ou en distanciel. La séanceplénière tenue le 23 mars sous la présidence de la Maire de Paris et du Maire de Bordeaux a marqué un engagement fort pour mettre l’économie circulaire au cœur des coopérations internationales entre les villes francophones.Cette démarche a suscité la mobilisation des municipalités françaises nouvellement élues, qui ont confirmé leur engagement au sein de l’AIMF comme en témoignent la participationde Mme Michèle Rubirola, 1ère adjointe au Maire de Marseille,des élus de Lille,Nantes et Nice.Ce colloque a vu la participation de La Présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalick et du maire de Rabat Monsieur Mohamed Sadiki.

❖Développer l’économie circulaire à l’échelle des territoires

Développer l’économie circulaire dans territoires passe par une action volontariste des Maires. Dans la suite du colloque des 22-23 mars, la Commission permanente de l’AIMF présidée par Bordeaux centrera ses travaux sur l’économie circulaire et élaborera un Plan d’action. Sur leterrain, l’AIMF financera les initiatives des villes de l’espace francophone, plusieurs des subventions accordées par le 93ème Bureau de l’AIMF allant en ce sens.

❖Un Appel des villes pour un accès équitable aux vaccins

Les villes sont partout dans le monde un acteur majeur de la lutte contre la pandémie. A l’échelle internationale, elles ont montré leur solidarité,notamment à travers le plan d’appui de l’AIMF.Elles entendent désormais jouer toute leur par tpour que les vaccins deviennent des biens publics mondiaux. Un Appel des villes pour un accès universel aux vaccins a été lancé.

❖Culture et vivre-ensemble:l’AIMFcrée un Prixlittéraire,attribué à Djaïli Amadou Amal pour Les Impatientes Nouvellement créé, le Prix littéraire des Maires francophones sera attribué chaque année à un(e) auteur(e) qui symbolise le combat pour ledialogue des cultures, l’égalité, le respect des diversités. La lauréate de cette première édition est la camerounaise Djaïli Amadou Amal quiporte,avecLesImpatientes,lavoixdes femmesduSahel.

❖Appui aux programmes de développement urbain:vote de subventions pour 14projets dans 9paysLe Bureau de l’AIMF réuni le 22 mars a attribué plus d’1 million d’€ de 1ères ou 2èmes tranches de subventions à 14 projets portés par les collectivités territoriales membres del’association. Ces subventions de l’AIMF jouent un rôle d’amorce pour constituer despartenariatsfinanciersde près de 14 millions d’euros. Au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Egypte, Madagascar, Mali, Mauritanie, cesprojets menés par les villes permettront d’améliorer l’accès à la culture et à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, aux services de santé, desoutenirl’économiecirculaire...

❖Pour la poursuite des deux partenariats majeurs de l’AIMF:avec l’Union européenne et la Fondation Gates

Les deux partenariats majeurs de l’AIMF, avec l’Union européenne d’une part et avec la Fondation Bill & Melinda Gates d’autre part, doiventêtre renouvelés en 2021. A l’approche de cette échéance, le Bureau de l’AIMF les a chaleureusement remerciés et s’est félicité de l’impulsiondonnée depuis 2015grâce àleur appui.Il a formulé le vœu de poursuivre ces partenariats.

❖Société civile et développement durable au cœur des prochaines rencontres de l’AIMF

Le Bureau a validé le thème du Congrès 2021 de l'AIMF qui se tiendra à Kigali du 19 au 21 juillet sur « Le Maire et la société civile ». Il aégalement engagé l'organisation de deux événements importants souhaités par les villes membres : le 21 octobre à Paris, une conférence sur l'économie circulaire et la relation ville/forêt dans le bassin du Congo ; du 4 au 6 novembre à Namur, une rencontre de haut niveau avec les Ministres francophones du numérique. À noter que les travaux préparatoires du colloque se sont déroulés début Mars avec la participation du Réseau des villes du Maghreb en collaboration avec l'Union du Maghreb Arabe, la présence de SEM Taieb Baccouche, SG de l'UMA et les représentants de la société civile de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye.

Depuis 40 ans, l’AIMF regroupe les Maires convaincus qu’en changeant la ville, nous pourrons changer le monde.Plutôt que de penser en termes de Nord ou de Sud, d’ethnicité ou de religion et de se concentrer sur ce qui divise,elle constitue un fil rougequirassembleautourd’une certaine idée devoir le monde.Ses missions :fédérer les énergies,promouvoir des politiques ambitieuses et responsable et responsables au service d’une urbanité plus respectueuse de l’Homme, de l’environnement et du vivant, porter collectivement des projets qui dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l’égalité femmes-hommes, à la diversité.