Rapt et viol d'une fille en centre-ville

Situé en centre-ville, l’îlot K n'était pas du tout considéré comme une zone d'insécurité. Mais la donne commence à changer en ces lieux auparavant sûrs. Il est risqué de passer par certaines rues de ce quartier la nuit, surtout autour de l'hôpital Sabah et de l'école Petit Centre. Des braquages, agressions et vols y sont signalés, bien que les rondes et patrouilles de la police y soient fréquentes. Il y a quelques jours, une jeune fille qui habite non loin de l'hôpital Sabah quitte son domicile vers vingt-deux heures en compagnie de son cousin pour acheter un repas dans un restaurant proche. Passant derrière le CHN dans une rue non éclairée, les voilà soudain entourés par un groupe de cinq individus à la mine patibulaire, armés de poignards et machettes. Ils maîtrisent la fille, la bâillonnent et ordonnent à son compagnon de déguerpir sans faire de bruit. Ce dernier court aussitôt à la recherche d'aide pour sauver sa parente. Et de tomber heureusement sur une patrouille motorisée de la police. On se hâte à la recherche de la demoiselle et de ses ravisseurs. Après avoir sillonné nombre de lieux isolés du quartier, ils retrouvent celle-ci une heure plus tard inconsciente et saignante. Immédiatement évacuée au CHN, elle y est soignée aux urgences, retrouve ses esprits et donne les portraits-robots de ses agresseurs qui l’ont violée tour-à-tour. Le commissariat de police Tevragh Zeina3 charge la PJ de traquer et épingler les coupables. Deux jours plus tard, deux suspects sont arrêtés et en dénoncent trois autres au cours de leur audition. Outre le rapt et le sordide viol de la jeune fille, ils avouent divers crimes et délits, notamment des vols de voiture. Ce sont pour la plupart des récidivistes et certains sont sortis récemment de prison.

Une nouvelle bande de motards neutralisée

Il y a plus d'une année, nous évoquions dans ces mêmes colonnes une bande de malfaiteurs qui se déplaçait à motos, semant la terreur à l’Est et au Sud de Nouakchott. Mellah était le quartier le plus ciblé par ces truands braquant et agressant à tout-va. Une femme isolée dans sa boutique à El Vellouja avait passé un mauvais quart d’heure, pour s’en tirer au final et grâce à Dieu avec plus de peur que de mal. La voyant seule avec son bébé, un type masqué arrêtait sa moto à la porte de la boutique, entrait, mettait un couteau au cou du bébé et ordonnait à sa maman de lui passer son sac. Elle avait immédiatement obtempéré pour sauver la vie de son enfant et l’autre defiler sans demander son reste, avec argent, téléphone et bijoux contenus dans ledit sac. Le vaurien et sa bande avaient fini en taule...

Rebelote ces jours-ci : des hommes cagoulés se déplaçaient la nuit pour subtiliser des sacs de femme et autres téléphones portables. Notamment à Dar Naïm, les deux dernières semaines. Au quartier Carrefour non loin de l'hôpital Nejah, un jeune homme qui discutait au téléphone, vers vingt-trois heures, a couru en vain deux cents mètres derrière celui qui venait de lui arracher son téléphone. Mais des agents de la DRS-Sud ont tout dernièrement arrêté trois récidivistes circulant à moto. Déférés et incarcérés, ils doivent être encore en centre de confinement. Espérons que cessent ainsi de telles agressions à moto.

Mosy