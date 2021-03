Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Mourabitounes : La liste pour le Maroc et la RCA

Corentin Martins, le sélectionneur national des Mourabitounes, a dévoilé vendredi la liste des joueurs appelés à jouer les deux rencontres, face au Maroc et la Centrafrique, comptant pour les 5ème et 6èmejournées des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 : un groupe de vingt-cinq joueurs, dix locaux et quinze expatriés.

Harouna Abou Demba, le défenseur de Grenoble blessé depuis la phase finale de la CAN 2019 contre le Mali, retrouve ainsi ses coéquipiers nationaux. Tout comme Khassa Camara qui avait manqué la double confrontation avec le Burundi. On notera les toutes premières convocations du latéral gauche du FC Nouadhibou, Mohameden Beïbou, et du meneur de jeu de l’ASAC Concorde, Oumar M’Bareck. La jeune pépite se voit récompensée de ses bonnes prestations à la dernière CAN U-20.

Du côté des absents, Adama Ba (blessé) et Abdoul Ba (sans club) ne seront pas de la partie face aux Lions de l'Atlas et les Fauves du Bas-Oubangui. Des absences majeures de deux habituels cadres de la sélection. En conférence de presse, Corentin Martins a aussi évoqué le refus des clubs français de libérer Ibrahima Coulibaly (Le Mans) et Aboubacar Kamara (Dijon). L'attaquant prêté par Fulham devait honorer sa toute première sélection sous la tunique mauritanienne. Mais des négociations sont en cours et une issue heureuse pourrait être trouvée pour les deux internationaux mauritaniens.

Les Mourabitounes débuteront leur stage fermé à Nouakchott dimanche soir. La première séance d’entraînement aura lieu lundi à 17h à Cheikha Boïdiya. Le match contre le Maroc se tiendra le vendredi 26 Mars (19 GMT) au stade Cheikha Boïdiya, tandis que la rencontre face à la Centrafrique aura lieu le mardi 30 Mars (13h GMT), au Complexe sportif Barthélémy Boganda à Bangui.

Pour rappel, la Mauritanie est deuxième de son groupe (5 points) derrière le Maroc, leader (10 points), devant le Burundi (4 points) et la Centrafrique (3 points).

Les Vingt-cinq

Trois gardiens : Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna) – Babacar DIOP (AS Police) – M’Backé N’DIAYE (Nouakchott King’s). Neuf défenseurs : Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc) – Oumar MANGANE (FC Nouadhibou) – Diadié Sounkhasso DIARRA (Canet RFC/France) – Abdoulaye OUSMANE (RC Strasbourg/France) – Harouna Abou Demba SY (Grenoble Foot 38/France) – El Mostapha DIAW (FC Nouadhibou) – Aly ABEID (Valenciennes FC/France) – Houssen ABDERRAHMANE (RWD Molenbeek/Belgique) – Mohamedhen BEÏBOU (FC Nouadhibou). Huit milieux : El Hacen EL ID (CD Lugo/Espagne) – Khassa CAMARA (North East United FC/Inde) – Mohamed Dellah YALY (Al Nasr Benghazi/Libye) – Almike Moussa N’DIAYE (Trélissac-Antonne Périgord FC/France) – Abdallahi MAHMOUD (Deportivo Alavés/Espagne) – Yacoub SIDI Ethmane (AS Vita Club/RD Congo) – Alassane DIOP (Al-Oroubah SC/Oman) – Mohamed M’BARECK (ASAC Concorde). Cinq attaquants : Ismail DIAKITÉ (Al-Shamal SC/Qatar) – Moulaye Ahmed KHALIL « Bessam » (FC Nouadhibou) – Amadou NIASS (Entag El Harby SC/Égypte) – Hemeye TANJY (FC Nouadhibou) – Idrissa THIAM (ASAC Concorde).

Super D1 : Tidjikja, Nouakchott King’s et Armée se relancent

L’AS Armée reprend du poil de la bête. En match d’ouverture de la 11èmejournée, les militaires ont remporté le duel des frères d’armes face à l’AS Police (2-0).Grâce à des réalisations de Hacen El Mahmoud (19’) et de son artificier Sidi Bouna Amar (39’),l’AS Armée signe ainsi son deuxième succès d’affilée et compte désormais 10 points (-4) mais demeure lanterne rouge du groupe B.

En deuxième heure, le derby des « frères siamois » n’a pas connu de vainqueur. L’ASC SNIM et l’ASC Kédia de Zouérate se sont neutralisées sur un score nul et vierge. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations. L'ASC SNIM conserve sa cinquième place avec désormais 12 points (-1). Quant à l'ASC Kédia qui compte 11 points (0), elle reste toujours à l'avant-dernière place, avec une petite longueur d'avance de la lanterne rouge, l'AS Armée Nationale.

Nouakchott King’s enchaîne une deuxième victoire d’affilée en venant à bout de l’AS Garde (2-0), sur des réalisations de Mohamed Norddine Koné (42’) et de l’international U20 Mohamed Lemine Hawbott (62’).Un précieux succès qui permet aux protégés de Pape Seck de se rapprocher du podium avec 16 points (+3) au compteur.

Après son faux pas lors de la 10èmejournée, l’ASC Tidjikja renoue avec le succès en disposant (2-0) de JAHE : Diarra Alioune (64’) et Sané Amadou(81) sont les buteurs des Crocodiles du désert désormais troisième avec 19 points (+7). JAHE s’enfonce dans le rouge avec 7 points (-23).Kaédi FC a concédé un nul blanc à domicile face au FC Sahel. Les kaédiens conservent leur troisième place (15 points, +1).Tandis que le FC Sahel végète à la sixième place (12 points, -6).

Réduit à neuf, l’Inter FC a, quant à lui tenu, samedi, le Trarza Athlétic en échec (1-1).Après l’ouverture du score par les rossossois par le biais de Mamadou Diop (35’), les intéristes puisaient dans leurs tripes pour arracher l’égalisation à la 80’, d’un coup franc magistral signé Ély Bowba. Alpha Oumar Ba et ses hommes se donnent un bol d’air et gagnent du coup une place, 6èmeavec 9 points (-5).

DTN : Formation d’entraîneurs à Kiffa

La Direction Technique Nationale de la FFRIM a organisé une session de formation à Kiffa (Assaba), du lundi 8 au samedi 13 Mars. Sous la houlette du DTN Gérard Buscher et de son staff (Samba Gaye, Sid’Ahmed Téguédi et Mohamed Jiddou), vingt candidats au titre d’entraîneur catégorie « D » de la CAF se sont ainsi illustrés. La Direction Technique Nationale a instauré un programme pour relancer les cours et formations des entraîneurs en Mauritanie. Une première session s’était déroulée à Nouakchott du 1erau 6 Février dernier. L’objectif est de former des entraîneurs de qualité dans tout le pays.