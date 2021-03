La station météo d’Aïoun : Un vestige menacé de démolition

Selon des sources proches des services de la météo d’Aïoun, le Conseil Régional du Hodh El Gharbi serait sur le point de violer les termes d’un accord par lequel l’Office national de la Météo lui a concédé une partie de son terrain pour y construire son siège. Le Conseil chercherait aujourd’hui à s’accaparer de tout le terrain, en proposant la destruction du vieux bâtiment de la Météo qui joue un rôle important dans les relevés climatologiques. Ce serait d’autre part, une violation de la mémoire collective et la destruction d’un symbole vivant de la ville.

Station Météo d’Aïoun, construite en 1946, sur le point d’être démolie-Crédit Aïdara

Par accord signé le 15 août 2020, l’Office National de la Météo, représenté par son Directeur général, M. Mohamed Abatt Cheikh Mohamed El Mamy, qui représentait également le Ministre de l’Equipement, avait accepté de concéder une partie du terrain de la Météo d’Aïoun, 9.931,7 mètres carrés, au Conseil Régional du Hodh Gharbi, représenté par son Président, M. Khattar Cheikh Ahmed. La signature du procès-verbal de l’accord s’était déroulée en présence du Wali du Hodh Gharbi, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, le Préfet d’Aïoun, Cheikh Said Baguily, le Délégué Régional du Ministère de l’Habitat, Aboubacar Ould Yahya, le responsable local et les agents de la station, ainsi que l’entrepreneur chargé de la construction du siège du Conseil Régional.

Il a été stipulé dans le contrat ce qui suit. Il a été décidé de construire le siège du Conseil Régional dans la partie Nord du terrain de la station météo, alors que cette dernière conservait la partie Sud, au bord de la Route de l’Espoir sur une longueur de 35 mètres sur 30 mètres côté sud-ouest, et 30 mètres côté Nord. Une ouverture de 6 mètres sera aménagée pour l’entrée et la sortie des véhicules. Le Conseil Régional s’engage aussi à prendre en charge, à hauteur de 70.000 MRU, le déplacement du matériel et des installations de la station se trouvant sur la partie qui lui est dévolue, pour les placer sur le reste du terrain revenant à la station.

Il a été aussi convenu de conserver les logements des agents de la météo.

Selon les dernières informations divulguées par les sources déjà citées, le Conseil Régional veut s’accaparer de tout le terrain. Il ne serait plus question de partage. L’intention du Président du Conseil Régional, clairement formulée à l’intention de la délégation, serait de détruire le vieux bâtiment de la station de la météo, et effacer ainsi une existence qui coïncide avec l’histoire de la ville d’Aïoun.« On chercher à entretenir la confusion, en soutenant qu’il existe déjà une station météo à l’aéroport. D’une part, les deux stations n’ont pas la même mission. La station de l’aéroport chargée de la navigation n’est plus fonctionnelle et ses appareils ne sont nullement adaptés pour les relevés climatologiques dévolus à l’ancienne station. Ensuite, elles n’ont pas la même charge émotionnelle ni symbolique. L’ancienne station est chargée d’histoire et coïncide presque avec la création de la ville et l’autre est de construction récente », précisent nos sources.

Il faut dire que la Météo d’Aïoun, qui est également une station régionale ouest-africaine connue sous le code international 61499 GONA, a été construite en 1946. Elle joue un rôle important dans les relevés climatologiques. Elle est surtout la mémoire vivante de la ville d’Aïoun et l’un des symboles de son histoire.

Cheikh Aïdara