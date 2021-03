Le BMMRE réclame la résolution des problèmes du personnel médical en spécialisation à l'extérieur

Le Bureau des médecins mauritaniens résidents à l’Etranger (BMMRE) demande aux autorités ‘’de résoudre, avec une extrême urgence, tous les problèmes fondamentaux du personnel médical en spécialisation à l'extérieur comme à l'intérieur du pays afin de leur permettre de terminer la phase de formation spécialisée dans des conditions acceptables au lieu des conditions misérables qu’ils subissent et de leur octroyer les cotisations financières qui leur ont été allouées à partir des budgets de la formation continue’’.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 23 mars, le BMMRE déclare sa solidarité et son soutien inconditionnel au mouvement des médecins résidents au pays (Mauritanie). Il lance un appel aux autorités de tutelle pour répondre à toutes leurs revendications.’’Nous exigeons de travailler sur le retour des bourses annuelles pour la spécialisation qui ont été interrompues depuis 2016’’,a sollicité le BMMRE. ‘’Le ministère de la santé a reçu depuis quelques mois une demande de doléances qui jusqu’à l’heure est restée vaine’’, a rappelé le BMMRE. C’est ‘’après avoir frappé aux portes de hauts responsables du Ministère de tutelle visant à résoudre nos doléances et après avoir constaté de manière délibérée la sourde oreille de ces dits responsables (que) nous avons décidé d’informer l’opinion publique et nationale de nos doléances ainsi que de nos objectifs’’, ont-ils déploré.

Le BMMRE est constitué d’un représentant de chaque pays formateur. Ces membres et adhérents poursuivent leurs formations dans diverses spécialités médicales et chirurgicales dans le’’ but d’avoir un lien étroit entre le groupe des médecins résidents à l’étranger et le ministère de tutelle en vue d’avoir une résolution à leurs problèmes en suspension’’.

Présidé par Dr Aghrabatt Sidi Mohamed, ce groupe de médecins mauritaniens qui espère ‘’accéder à un avenir professionnel épanoui, d’une part et d’autre part de faire avancer le niveau scientifique de la pratique médicale de notre pays’’ disent avoir’’ retroussé leurs manches et décidé d’affronter les nombreuses difficultés de la vie à savoir la distance familiale, la durée du parcours académique, le manque de toutes les ressources matérielles, morales et financières ‘'.

Le poste de Secrétaire général est occupé par Dr Sidi Hbib; celui des Relations générales, Dr Ely Cheikh Sy. Tandis que celui de Secrétaire à l’information est confié au Dr Addou Bebana.Enfin, Dr Raky Mamadou Kane est la Secrétaire à l’organisation.