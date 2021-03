Hodh Elghabi: ODZASAM renforce son accompagnement pour les AGLCs

L'Ong ODZASAM, avec l'appui de la GIZ en tant que partenaire et en collaboration avec les autoritės administratives et communales ainsi que les services techniques concernés, poursuit son accopagnement aux Associations de Gestion Locale et Collective (AGLC) des Ressources Naturelles (RN) au Hodh Algharbi. C'est dans ce contexte d'appui, d'encadrement, de conseils d'orientations et de plaidoyer prodigué par l'Organisation pour le Dėveloppement des Zones Arides et Semi-Arides en Mauritanie (ODZASAM) que le Bureau Exėcutif de l'AGLC de Gounguel fut renouvelé aprės une longue période de léthargie et de dysfonctionnement dus à des contraintes internes.

La rėactivation de cette AGLC va relancer une gamme d'activités notamment celles concernant l'exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Cette valorisation des PFNL est rendue possible grâce notamment à l'acquisition d'une unitė complėte de transformations qui produit du savon, du jus, des huiles et de l'ailment bétail.

La fonctionnalitė retrouvée de l'AGLC de Gouguel va lui permettre surtout de renouer avec sa mission et de recouvrer son dynamisme à l'instar des autres AGLCs de la région qui se dėploient sur d'autres espaces accompagnées par ODZASAM pour la préservation des RN. Avec des rėsultats globalement positifs en matiėre de lutte contre les feux de brousse ou dans le domaine de la régénération des espėces en voie de disparition comme Eyrwar (Acacia Sénégal).

A celà s'ajoutent des sessions de formations organisées par ODZASAM et ses partenaires au profit des AGLCs sur les techniques de plaidoyer et d'exploration de nouveaux créneaux pour intéresser des bailleurs potentiels et attirer des fonds.